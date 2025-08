Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di agosto (Foto)

Anche nel mese di agosto attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.





Appuntamenti imperdibili

Festival pyromélodique - Il 7, 14, 21 & 24 agosto - Antibes & Juan-les-pins

Con il festival piromelodico, i più grandi maestri pirotecnici del momento offrono uno spettacolo totale, una vera e propria fiaba di luci e suoni.

In programma, quattro serate:

il 7, 14 e 21 agosto alle 22:00 nella baia di Juan-les-Pins

il 24 agosto alle 22:00 lungo la strada costiera tra il Fort Carré e le spiagge della Brague, in occasione delle cerimonie per la Liberazione.



Summer marching band – Fino al 14 agosto - Antibes & Juan-les-pins

L’atmosfera festosa e musicale invade le strade di Antibes e di Juan-les-Pins con il Summer Marching Band! Otto esibizioni serali, dalle 20:30 alle 21:30, con jazz di New Orleans ma anche un repertorio più moderno e funky, per il divertimento di tutte le generazioni.



Braderie des commerçants d'Antibes - Dal 21 al 24 agosto - Vieille Ville - Antibes

La Fédération Antibes Cœur d'Azur organizza la Grande Braderie dei commercianti di Antibes.

Per quattro giorni, i negozianti del centro storico propongono numerosi articoli di prêt-à-porter, accessori moda, gioielli e calzature a prezzi incredibili.

Inoltre, l’iniziativa "The Second Life" permette di riportare i propri capi d’abbigliamento in cambio di crediti da utilizzare presso i commercianti aderenti.

Un gesto ecologico che valorizza gli indumenti usati come risorsa e non solo come rifiuto.





Diversi

Les nuits des étoiles - Il 1° & 2 agosto dalle 21h30 alle 00h30 - Sanctuaire de la Garoupe - Antibes

Fête des eucalyptus - Il 2 & 3 agosto - Square H. Delaunay - Antibes

L'art de rue accompagne votre été - Il 6, 8 & 22 agosto - Vieille Ville - Antibes

Du rire aux armes - Fort Carré – Antibes - Il 6 agosto - atelier plastique cadavre-exquis - L’8 agosto - drôles de mimes - Il 13 agosto Atelier plastique créez, riez, affichez, la propagande revisitée !

Tournoi des ombrelles squash - Dal 25 al 28 agosto - Riviera Squash Antibes – Antibes - stage enfants d’été

Activités nature bien être forme 06 - Camp Aventure ados - Dal 25 al 30 agosto

Stages sportifs – Fino al 30 agosto

Soirée blanche de la fontonne - Il 30 agosto - Place Jean Aude - Antibes

TeatroThéâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes

Le voyage magique - Il 16 & 17 agosto ore 15

Mary Curry-Poppyns et la forêt des 5 sens - Il 30 & 31 agosto ore 15

Antibéa - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Stage d'été « souchon et voulzy » - Il 1° agosto dalle 10 alle 12

Mostre – Esposizioni

L'âme de la mer - Fino al 2 agosto - Les Arcades – Antibes

Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes

Winter / parker - Fino al 31 agosto - Casemate Comte – Antibes

Opale en folie - Fino al 31 agosto - Casemate 19 – Antibes

Empreintes - Fino al 31 agosto - Casemates 25 e 26 – Antibes

L’objet du moment : un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’Archéologie – Antibes

Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A.Camus – Antibes

Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes

Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman

Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes

Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes

Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur - Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese – 5, 12, 19 e 26 agosto ore 9,30

Vecchia Antibes in inglese – 6, 13, 20 & 27 agosto ore 9,30

Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque ai ruggenti anni venti – 4, 11, 18 & 25 agosto ore 9,30

Tour gastronomico – 7, 14, 21 & 28 agosto ore 9,30

Il sentiero costiero – Venerdì 8 agosto ore 9,30

Arte di strada ad Antibes – Venerdì 1° agosto ore 9,30

Scoprire le arti e i mestieri - 8 & 22 agosto dalle 16 alle 18,30