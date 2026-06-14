Università Internazionale di Monaco: a Stoccolma nasce la sezione svedese della rete Alumni, coinvolti 35 ex studenti

Si è svolto il 1° giugno 2026 a Stoccolma il lancio ufficiale della sezione svedese del club degli ex studenti dell’Università Internazionale di Monaco, denominata “IUM Alumni Club Sweden”. All’iniziativa ha partecipato e fornito il proprio sostegno l’Ambasciata del Principato di Monaco in Svezia.

L’evento si inserisce nell’anno delle celebrazioni per il 40° anniversario dell’Università Internazionale di Monaco e rientra nel più ampio percorso di sviluppo della rete globale degli ex studenti dell’ateneo. L’iniziativa riflette inoltre la volontà di rafforzare i legami tra gli alumni, il cui successo professionale contribuisce a promuovere l’immagine dell’Università e del Principato di Monaco a livello internazionale.

L’incontro si è svolto presso lo storico club “Sällskapet” di Stoccolma e ha riunito 35 ex studenti, che hanno avuto l’opportunità di condividere le proprie esperienze professionali e sviluppare nuove relazioni in un clima conviviale.

Dopo gli interventi di S.E. Stéphanie Mourou Vikström, Ambasciatrice di Monaco in Svezia, e di Jan Frydman, Console di Monaco a Stoccolma, Viola Hillmer, Direttrice delle relazioni con gli ex studenti dell’Università Internazionale di Monaco, ha portato ai partecipanti un messaggio del Decano dell’Università, Muller.

Erano inoltre presenti Brolin e Frisenberg, in rappresentanza degli ex studenti svedesi dell’Università.

Tutti i partecipanti hanno accolto con favore la nascita della rete degli ex studenti e hanno manifestato un forte interesse per la prosecuzione di iniziative analoghe, considerate un contributo all’attrattività accademica del Principato di Monaco.