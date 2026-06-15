La Turbie, incontro pubblico sul débroussaillement obbligatorio: l’Office National des Forêts spiega regole e obblighi per la prevenzione degli incendi

La prevenzione degli incendi passa anche attraverso la corretta manutenzione delle aree verdi private. Con questo obiettivo, oggi, lunedì 15 giugno 2026 alle ore 17.30 si terrà a La Turbie un incontro pubblico dedicato al tema del débroussaillement, ovvero la pulizia del sottobosco e della vegetazione, definita come un obbligo legale per i proprietari interessati dalla normativa vigente.

L’appuntamento è in programma presso la Salle du Conseil Municipal, in 1 avenue de la Victoire, La Turbie, ed è organizzato dall’Office National des Forêts (ONF).

L’iniziativa, a carattere informativo e preventivo, ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle misure di protezione contro gli incendi boschivi. Durante la riunione i partecipanti potranno comprendere meglio i propri obblighi, conoscere le regole applicabili alle rispettive proprietà e confrontarsi direttamente con gli specialisti del settore.

Secondo quanto riportato dagli organizzatori, la pulizia del sottobosco rappresenta un elemento essenziale per proteggere abitazioni, famiglie e ambiente, contribuendo alla riduzione del rischio di incendi.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di approfondimento e confronto.

Informazioni:

https://www.ville-la-turbie.fr/