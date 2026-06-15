Mùnegu Repair Café, il 20 giugno a Monaco una nuova giornata dedicata alla riparazione gratuita degli oggetti

Proseguono nel 2026 gli appuntamenti del Mùnegu Repair Café, l’iniziativa dedicata alla riparazione gratuita di oggetti trasportabili. La prossima edizione si svolgerà sabato 20 giugno 2026 presso A Casa d’i Soci – Maison des Associations, a Monaco, dalle ore 14 alle 17.30.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Repair Café Nice e offre ai partecipanti la possibilità di far riparare gratuitamente un oggetto trasportabile, nell’ambito di un’iniziativa che promuove il riutilizzo e la riparazione degli oggetti di uso quotidiano.

Gli organizzatori ricordano che, considerata la forte affluenza prevista e per consentire a tutte le persone presenti di usufruire del servizio, sarà possibile presentarsi con un solo oggetto. I partecipanti sono inoltre invitati a rispettare l’ordine di passaggio, che verrà stabilito in base all’orario di arrivo.

Poiché l’attività prenderà il via alle ore 14, viene inoltre richiesto di non presentarsi prima dell’orario di apertura dell’atelier.

L’appuntamento con il Mùnegu Repair Café è quindi fissato per sabato 20 giugno 2026, dalle 14 alle 17.30, presso A Casa d’i Soci – Maison des Associations. L’ingresso è libero e gratuito.