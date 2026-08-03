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Altre notizie | 03 agosto 2026, 09:00

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco apre le candidature per una borsa di dottorato 2027 in paleoantropologia e archeologia paleolitica

La selezione riguarda un percorso di ricerca triennale con inizio a gennaio 2027.

Museo di Antropologia Preistorica di Monaco

Museo di Antropologia Preistorica di Monaco

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco ha aperto ufficialmente un bando di selezione per l'assegnazione di una borsa di dottorato della durata di tre anni in paleoantropologia e archeologia paleolitica, con avvio previsto nel gennaio 2027.

L'esame delle candidature inizierà il 15 settembre 2026. 

Per eventuali informazioni supplementari, il museo invita i candidati a mettersi direttamente in contatto con i responsabili del bando. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco: https://map.gouv.mc/

Parallelamente, il Museo di Antropologia Preistorica organizza la Scuola Internazionale di Scavo 2026, in programma dall'8 al 30 settembre presso la Grotte de l'Observatoire di Monaco. L'iniziativa è rivolta a studenti, dottorandi e giovani ricercatori nei settori dell'archeologia, della preistoria e dell'antropologia. I partecipanti saranno coinvolti nelle attività di scavo stratigrafico e nelle operazioni di post-scavo, contribuendo allo studio di livelli archeologici datati tra 250.000 e 200.000 anni fa, tra le più antiche testimonianze della presenza umana nel Principato. 

Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae e una lettera di motivazione. I posti disponibili sono limitati.

Il museo è aperto tutto l'anno, tutti i giorni, dalle 9.00 alle 18.00, ad eccezione del 19 novembre e del 25 dicembre.

https://map.gouv.mc/informations-pratiques

Redazione

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