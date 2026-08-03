Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco apre le candidature per una borsa di dottorato 2027 in paleoantropologia e archeologia paleolitica

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco ha aperto ufficialmente un bando di selezione per l'assegnazione di una borsa di dottorato della durata di tre anni in paleoantropologia e archeologia paleolitica, con avvio previsto nel gennaio 2027.

L'esame delle candidature inizierà il 15 settembre 2026.

Per eventuali informazioni supplementari, il museo invita i candidati a mettersi direttamente in contatto con i responsabili del bando. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco: https://map.gouv.mc/.

Parallelamente, il Museo di Antropologia Preistorica organizza la Scuola Internazionale di Scavo 2026, in programma dall'8 al 30 settembre presso la Grotte de l'Observatoire di Monaco. L'iniziativa è rivolta a studenti, dottorandi e giovani ricercatori nei settori dell'archeologia, della preistoria e dell'antropologia. I partecipanti saranno coinvolti nelle attività di scavo stratigrafico e nelle operazioni di post-scavo, contribuendo allo studio di livelli archeologici datati tra 250.000 e 200.000 anni fa, tra le più antiche testimonianze della presenza umana nel Principato.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae e una lettera di motivazione. I posti disponibili sono limitati.

Il museo è aperto tutto l'anno, tutti i giorni, dalle 9.00 alle 18.00, ad eccezione del 19 novembre e del 25 dicembre.

https://map.gouv.mc/informations-pratiques.