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Altre notizie | 02 agosto 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Benvenuto Zizou!

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al cambio di allenatore della Nazionale Francese di calcio e all'arrivo di Zinedine Zidane, che ha aspettato un lustro solo per poter diventare ct dei Blues, questa simpatica vignetta.

Beppe Tassone

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