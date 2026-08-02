Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al cambio di allenatore della Nazionale Francese di calcio e all'arrivo di Zinedine Zidane, che ha aspettato un lustro solo per poter diventare ct dei Blues, questa simpatica vignetta.
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Altre notizie | 02 agosto 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Benvenuto Zizou!
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al cambio di allenatore della Nazionale Francese di calcio e all'arrivo di Zinedine Zidane, che ha aspettato un lustro solo per poter diventare ct dei Blues, questa simpatica vignetta.
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