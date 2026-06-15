Trasporti gratuiti per over 65 e lavoratori essenziali: svolta a Nizza dal 2026

La svolta è ufficiale: dal 1° settembre 2026 i trasporti pubblici saranno gratuiti per tutti gli over 65 nella Métropole Nice Côte d’Azur.

La decisione è stata approvata durante la seduta plenaria del Consiglio metropolitano, segnando un importante cambio di passo nelle politiche sociali e di mobilità del territorio.



Fino ad oggi, la gratuità era riservata esclusivamente agli anziani non imponibili. Con la nuova delibera, invece, l’accesso libero alla rete Lignes d’Azur sarà esteso a tutta la popolazione senior, indipendentemente dal reddito. Una misura che punta a rafforzare il potere d’acquisto, favorire gli spostamenti e contrastare l’isolamento sociale.



Non solo pensionati: la gratuità sarà estesa anche ai dipendenti metropolitani dell’amministrazione penitenziaria e agli operatori del Centre Hospitalier Universitaire (CHU) di Nizza.

Per questi ultimi, il beneficio sarà garantito attraverso un accordo diretto tra la Métropole e l’ospedale, con la copertura della quota precedentemente a carico dei lavoratori.



Per ottenere l’abbonamento gratuito sarà necessario presentare la documentazione richiesta; nel caso del personale sanitario, la procedura sarà gestita in collaborazione con il CHU.



«Manteniamo un impegno preso, ha dichiarato il sindaco di Nizza e presidente della Métropole, Eric Ciotti, offrendo a tutti gli over 65 un accesso facilitato a un servizio pubblico fondamentale. È una scelta che riflette la nostra visione di una società più giusta, fondata sulla solidarietà e sulla tutela del potere d’acquisto. Una città che non si prende cura dei propri anziani è una città senza anima».



Ciotti ha inoltre sottolineato l’importanza della misura per le professioni considerate essenziali: «Abbiamo deciso di rendere gratuiti i trasporti anche per il personale penitenziario e sanitario, facilitando i loro spostamenti e contribuendo a rendere più attrattivi settori oggi in difficoltà nel reclutamento».



L’iniziativa rappresenta dunque un doppio intervento: da un lato il sostegno alle fasce più anziane della popolazione, dall’altro un incentivo con