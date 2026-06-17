Jazz sotto le stelle a Cap Ferrat: tre notti tra grandi nomi e nuove promesse

Tre serate d’eccezione nel cuore della Costa Azzurra, tra il profumo dei pini e lo sfondo del Mediterraneo.

Dal 6 all’8 agosto 2026 torna il Saint Jazz Cap Ferrat, giunto alla sua 14ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate musicale internazionale.



Nel raffinato scenario del Jardin de la Paix, il festival unisce la qualità artistica di una rassegna di alto livello a un’atmosfera intima e conviviale, capace di creare un legame diretto tra artisti e pubblico.

Negli anni il palco di Saint-Jean-Cap-Ferrat ha accolto vere leggende del jazz, contribuendo a costruire una reputazione solida e prestigiosa.



L’edizione 2026 non fa eccezione: una programmazione che alterna nomi affermati e talenti emergenti, offrendo un viaggio sonoro tra influenze globali e contaminazioni stilistiche.





Il programma nel dettaglio

Giovedì 6 agosto 2026

Ore 20:30 – Abraham Réunion

Ore 21:50 – Alfredo Rodriguez, ¡Take Cover!

Venerdì 7 agosto 2026

Ore 20:30 – Cécile Brocas, That Was a Dream

Ore 21:50 – André Manoukian, La Sultane (in duo con Mosin Kawa alle tablas indiane)

Sabato 8 agosto 2026

Ore 20:30 – ALA.NI, Sunshine Music

Ore 21:50 – Henri Texier, Essential Quartet

Non solo musica: l’esperienza “Sip, Dine & Jazz”

Il festival non è solo ascolto, ma anche esperienza. Prima e dopo i concerti, gli spettatori potranno rilassarsi nell’area ristoro “La Pointue du Cap”, con un’offerta gastronomica che spazia dal live cooking agli snack, dai dolci ai cocktail, fino a vini e bollicine, il tutto in un contesto privilegiato affacciato sul mare.



Per preservare la qualità dell’ascolto, durante le esibizioni la proposta culinaria sarà ridotta, limitando rumori e spostamenti e garantendo un’esperienza immersiva.





Informazioni pratiche

Date: 6, 7 e 8 agosto 2026

Orari: apertura dalle 19:30 – concerti dalle 20:30

Biglietti: 45 € intero / 40 € ridotto (under 18 e studenti)

Abbonamento 3 serate: 115 € / 95 € ridotto

Accesso: posti a sedere non numerati

Parcheggi consigliati: Cros Deï Pin, Place du Centenaire

Trasporti: Linea bus Ligne d’Azur, fermata porto di Saint-Jean (ultima corsa 23:40)

Regole: vietato l’ingresso ai cani, area non fumatori, non è consentito introdurre cibo dall’esterno



Tra note jazz e atmosfera mediterranea, il Saint Jazz Cap Ferrat si prepara ancora una volta a regalare un’esperienza unica, dove musica e paesaggio si fondono in un equilibrio perfetto.



