Festa parrocchiale all’Eglise Saint-Nicolas di Monaco

L’Eglise Saint-Nicolas di Monaco ospiterà la Festa parrocchiale sabato 20 giugno 2026, dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

L’iniziativa, promossa all’insegna del tema “Ensemble, vivons la joie de la fraternité” (“Insieme, viviamo la gioia della fraternità”), rappresenta un momento di incontro e condivisione per la comunità parrocchiale.

In occasione della festa è previsto un momento conviviale con cena. Per partecipare al pasto è necessario effettuare l’iscrizione entro domenica 14 giugno 2026. È inoltre disponibile la registrazione online.

L’appuntamento si svolgerà presso l’Eglise Saint-Nicolas, che accoglierà i partecipanti per una serata dedicata alla fraternità e alla vita comunitaria.

Per iscriversi online e ottenere maggiori informazioni sull’evento, è possibile consultare il link dedicato messo a disposizione dalla parrocchia:

https://diocese.mc/evenement/fete-paroissiale.