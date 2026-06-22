Nizza si trasforma in un grande cinema sotto le stelle: oltre 20 film gratuiti nei quartieri e al porto

Un’intera città che si trasforma in una sala cinematografica a cielo aperto. È una delle principali attrazioni di “Mon Été à Nice 2026”, il ricco cartellone estivo promosso dal Comune di Nizza che propone oltre 250 eventi gratuiti distribuiti in 40 luoghi della città, tra spettacoli, concerti, festival e appuntamenti culturali.
Tra le iniziative più attese spicca il ritorno del cinema all’aperto, in programma dal 19 giugno al 26 agosto, con venti proiezioni gratuite nei diversi quartieri cittadini e quattro serate speciali organizzate dalla Cinémathèque de Nice nella suggestiva cornice del porto.
L’obiettivo è portare il grande schermo vicino ai residenti e ai turisti, dal lungomare alle colline, valorizzando spazi pubblici e luoghi simbolo della città. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Omaggi a Grace Kelly, Marilyn Monroe e Jean-Paul Belmondo
Le quattro serate curate dalla Cinémathèque de Nice al Quai de la Douane saranno dedicate a grandi protagonisti della storia del cinema.
Il 22 luglio sarà proiettato “Caccia al ladro” (“La Main au collet”) di Alfred Hitchcock, in omaggio al settantesimo anniversario del matrimonio tra Grace Kelly e il principe Ranieri III di Monaco.
Il 29 luglio spazio a “Gli uomini preferiscono le bionde” di Howard Hawks, in occasione del centenario della nascita di Marilyn Monroe.
Il 19 agosto verrà proiettato “Persepolis” di Marjane Satrapi, mentre il 26 agosto la rassegna si concluderà con “L’uomo di Rio” di Philippe de Broca, tributo all’indimenticato Jean-Paul Belmondo.
Il calendario completo delle proiezioni nei quartieri
Tutti i film inizieranno alle ore 21.30 e saranno proiettati in lingua francese.
- 19 giugno – Parc du Ray - “Wonka” di Paul King
- 20 giugno – Square Daudet - “Il Conte di Montecristo” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte
- 26 giugno – Jardin des Jacarandas “Anzu, gatto fantasma” di Yoko Kuno e Nobuhiro Yamashita
- 27 giugno – Parvis AnimaNice Saint-Pancrace - “La città incantata” di Hayao Miyazaki
- 2 luglio – Place Sainte-Claire “La Grève” di Gabrielle Stemmer
- 3 luglio – Cour de l’école des Oliviers - “Arco” di Ugo Bienvenu
- 4 luglio – Jardin Saint-Isidore - “Asterix & Obelix: Missione Cleopatra” di Alain Chabat
- 4 luglio – Cours Albert Camus - “Il robot selvaggio” di Chris Sanders
- 11 luglio – École Jean Macé Pasteur - “Shrek 4” di Mike Mitchell
- 18 luglio – Promenade du Paillon - “Un p’tit truc en plus” di Artus, campione d’incassi in Francia nel 2024
- 24 luglio – AnimaNice Sainte-Marguerite - “Les Choristes” di Christophe Barratier
- 25 luglio – AnimaNice Las Planas - “Gladiator” di Ridley Scott
- 1° agosto – Arènes de Cimiez - “Il gatto con gli stivali” di Chris Miller
- 7 agosto – AnimaNice Bon Voyage - “Sing 2 – Sempre più forte” di Garth Jennings e Christophe Lourdelet
- 8 agosto – Square Notre-Dame - “Madagascar” di Eric Darnell e Tom McGrath
- 22 agosto – Complexe Vauban - “Mamma Mia!” di Phyllida Lloyd
Un’estate di cultura tra jazz, opera e musica classica
Il cinema rappresenta soltanto uno dei tasselli del vasto programma estivo nizzardo. Dal 23 al 25 luglio tornerà infatti il Nice Jazz Festival, uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi della Costa Azzurra, capace ogni anno di richiamare artisti internazionali e migliaia di spettatori.
Dal 21 luglio al 9 agosto sarà invece la volta di “Nice Classic Live”, rassegna dedicata alla musica classica che porterà concerti e recital in alcune delle location più suggestive della città.
Completano il programma gli spettacoli del Festival all’Opera e numerose iniziative culturali e artistiche diffuse tra il centro storico, il lungomare e i quartieri periferici.
Con oltre due mesi di eventi gratuiti, Nizza conferma così la propria vocazione di capitale culturale estiva della Costa Azzurra, offrendo un calendario capace di unire cinema, musica e spettacolo in un’unica grande festa all’aperto.