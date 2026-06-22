Nizza si trasforma in un grande cinema sotto le stelle: oltre 20 film gratuiti nei quartieri e al porto

Un’intera città che si trasforma in una sala cinematografica a cielo aperto. È una delle principali attrazioni di “Mon Été à Nice 2026”, il ricco cartellone estivo promosso dal Comune di Nizza che propone oltre 250 eventi gratuiti distribuiti in 40 luoghi della città, tra spettacoli, concerti, festival e appuntamenti culturali.



Tra le iniziative più attese spicca il ritorno del cinema all’aperto, in programma dal 19 giugno al 26 agosto, con venti proiezioni gratuite nei diversi quartieri cittadini e quattro serate speciali organizzate dalla Cinémathèque de Nice nella suggestiva cornice del porto.



L’obiettivo è portare il grande schermo vicino ai residenti e ai turisti, dal lungomare alle colline, valorizzando spazi pubblici e luoghi simbolo della città. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.





Omaggi a Grace Kelly, Marilyn Monroe e Jean-Paul Belmondo

Le quattro serate curate dalla Cinémathèque de Nice al Quai de la Douane saranno dedicate a grandi protagonisti della storia del cinema.



Il 22 luglio sarà proiettato “Caccia al ladro” (“La Main au collet”) di Alfred Hitchcock, in omaggio al settantesimo anniversario del matrimonio tra Grace Kelly e il principe Ranieri III di Monaco.



Il 29 luglio spazio a “Gli uomini preferiscono le bionde” di Howard Hawks, in occasione del centenario della nascita di Marilyn Monroe.



Il 19 agosto verrà proiettato “Persepolis” di Marjane Satrapi, mentre il 26 agosto la rassegna si concluderà con “L’uomo di Rio” di Philippe de Broca, tributo all’indimenticato Jean-Paul Belmondo.



Il calendario completo delle proiezioni nei quartieri

Tutti i film inizieranno alle ore 21.30 e saranno proiettati in lingua francese.

19 giugno – Parc du Ray - “Wonka” di Paul King

“Wonka” di Paul King 20 giugno – Square Daude t - “Il Conte di Montecristo” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte

t - “Il Conte di Montecristo” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte 26 giugno – Jardin des Jacarandas “Anzu, gatto fantasma” di Yoko Kuno e Nobuhiro Yamashita

“Anzu, gatto fantasma” di Yoko Kuno e Nobuhiro Yamashita 27 giugno – Parvis AnimaNice Saint-Pancrace - “La città incantata” di Hayao Miyazaki

“La città incantata” di Hayao Miyazaki 2 luglio – Place Sainte-Claire “La Grève” di Gabrielle Stemmer

“La Grève” di Gabrielle Stemmer 3 luglio – Cour de l’école des Oliviers - “Arco” di Ugo Bienvenu

- “Arco” di Ugo Bienvenu 4 luglio – Jardin Saint-Isidore - “Asterix & Obelix: Missione Cleopatra” di Alain Chabat

“Asterix & Obelix: Missione Cleopatra” di Alain Chabat 4 luglio – Cours Albert Camus - “Il robot selvaggio” di Chris Sanders

“Il robot selvaggio” di Chris Sanders 11 luglio – École Jean Macé Pasteur - “Shrek 4” di Mike Mitchell

- “Shrek 4” di Mike Mitchell 18 luglio – Promenade du Paillon - “Un p’tit truc en plus” di Artus, campione d’incassi in Francia nel 2024

- “Un p’tit truc en plus” di Artus, campione d’incassi in Francia nel 2024 24 luglio – AnimaNice Sainte-Marguerite - “Les Choristes” di Christophe Barratier

- “Les Choristes” di Christophe Barratier 25 luglio – AnimaNice Las Planas - “Gladiator” di Ridley Scott

- “Gladiator” di Ridley Scott 1° agosto – Arènes de Cimiez - “Il gatto con gli stivali” di Chris Miller

- “Il gatto con gli stivali” di Chris Miller 7 agosto – AnimaNice Bon Voyage - “Sing 2 – Sempre più forte” di Garth Jennings e Christophe Lourdelet

- “Sing 2 – Sempre più forte” di Garth Jennings e Christophe Lourdelet 8 agos to – Square Notre-Dame - “Madagascar” di Eric Darnell e Tom McGrath

to – - “Madagascar” di Eric Darnell e Tom McGrath 22 agosto – Complexe Vauban - “Mamma Mia!” di Phyllida Lloyd



Un’estate di cultura tra jazz, opera e musica classica

Il cinema rappresenta soltanto uno dei tasselli del vasto programma estivo nizzardo. Dal 23 al 25 luglio tornerà infatti il Nice Jazz Festival, uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi della Costa Azzurra, capace ogni anno di richiamare artisti internazionali e migliaia di spettatori.



Dal 21 luglio al 9 agosto sarà invece la volta di “Nice Classic Live”, rassegna dedicata alla musica classica che porterà concerti e recital in alcune delle location più suggestive della città.



Completano il programma gli spettacoli del Festival all’Opera e numerose iniziative culturali e artistiche diffuse tra il centro storico, il lungomare e i quartieri periferici.



Con oltre due mesi di eventi gratuiti, Nizza conferma così la propria vocazione di capitale culturale estiva della Costa Azzurra, offrendo un calendario capace di unire cinema, musica e spettacolo in un’unica grande festa all’aperto.



