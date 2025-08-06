Note di jazz sotto le stelle a Cap Ferrat

Il Festival Saint Jazz Cap Ferrat spegne 13 candeline e si prepara a incantare nuovamente il pubblico con un’edizione che si preannuncia memorabile.

Dal 7 al 9 agosto 2025, la penisola di Saint-Jean-Cap-Ferrat tornerà a essere la cornice d’eccezione per uno degli appuntamenti estivi più raffinati della scena musicale della Costa Azzurra.



Immerso nello scenario mozzafiato del Jardin de la Paix, tra pini marittimi e vista sul blu del Mediterraneo, il festival offre un’esperienza sonora unica: concerti all’aperto con protagonisti alcuni dei migliori interpreti del jazz internazionale, accanto a giovani promesse pronte a conquistare il pubblico.





Fin dalla sua nascita, il Saint Jazz Cap Ferrat si è distinto per la sua formula vincente: una proposta artistica di altissimo livello unita a un’atmosfera raccolta e conviviale. Non a caso, il festival è diventato una tappa ambita anche per artisti di fama mondiale, che qui trovano un pubblico appassionato e una dimensione più intima rispetto ai grandi eventi.



Negli anni, sul palco di Cap Ferrat si sono alternati nomi leggendari come André Ceccarelli, Jacky Terrasson, Rhoda Scott, Manu Dibango, Stacey Kent, Didier Lockwood, contribuendo a costruire il prestigio e la riconoscibilità di questo evento.



Anche per il 2025, gli organizzatori promettono tre serate all’insegna della bellezza e del ritmo, con una selezione di artisti capaci di raccontare tutte le sfumature del jazz, tra tradizione e contaminazioni globali.

Un invito a lasciarsi trasportare dalle emozioni, nella magia di un festival dove la musica incontra l’eleganza della Riviera.



Il programma dettagliato è inserito al fondo dell’articolo.





