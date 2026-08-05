Laura Pausini chiude il Monte-Carlo Summer Festival 2026: una notte di emozioni alla Salle des Étoiles

Il Monte-Carlo Summer Festival 2026 si prepara a chiudere la sua prestigiosa stagione il 15 agosto con un evento d'eccezione: il concerto di Laura Pausini, una delle artiste italiane più amate e premiate a livello internazionale. L'appuntamento, ospitato nella celebre Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, rappresenta il gran finale di un festival che, ogni estate, richiama nel Principato di Monaco alcune delle più grandi stelle della musica mondiale.

Da oltre cinquant'anni il Monte-Carlo Summer Festival è sinonimo di eleganza, spettacolo e musica dal vivo di altissimo livello. Organizzato da Monte-Carlo Société des Bains de Mer, il festival trasforma Monaco in uno dei principali palcoscenici internazionali dell'estate europea, proponendo una programmazione che spazia dal pop al rock, dal jazz alla musica soul, fino ai grandi artisti della scena internazionale.

Fino al 15 agosto, il Monte-Carlo Summer Festival 2026 continua a trasformare il Principato di Monaco in uno dei principali palcoscenici della musica dal vivo, con eventi ospitati nella prestigiosa Salle des Étoiles e nell'Opéra Garnier Monte-Carlo.

A chiudere questa straordinaria edizione sarà proprio Laura Pausini, protagonista di una serata che promette emozioni intense. Il concerto è previsto per sabato 15 agosto alle ore 20:30 presso la Salle des Étoiles e sarà proposto nel tradizionale formato "dîner spectacle", una formula esclusiva che unisce alta gastronomia e grande musica dal vivo, caratteristica distintiva degli eventi ospitati dallo Sporting Monte-Carlo.

Considerata una vera ambasciatrice della musica italiana nel mondo, Laura Pausini vanta oltre trent'anni di carriera e decine di milioni di dischi venduti. È stata la prima artista italiana a conquistare un Grammy Award, ha ottenuto numerosi Latin Grammy Awards e si è esibita nei teatri e nelle arene più prestigiose d'Europa, delle Americhe e dell'Asia. Il suo repertorio comprende successi diventati classici della musica italiana e internazionale, tra cui "La solitudine", "Strani amori", "Incancellabile", "Tra te e il mare", "Vivimi", "Benvenuto" e molte altre canzoni che hanno segnato intere generazioni.

Il concerto del 15 agosto sarà quindi molto più di una semplice esibizione: rappresenterà la conclusione di oltre un mese di spettacoli che hanno animato l'estate monegasca, suggellando il successo del Monte-Carlo Summer Festival 2026 con una delle voci più amate della musica italiana contemporanea.

Per gli appassionati sarà un'occasione unica per vivere una serata all'insegna dell'eleganza, della grande musica e delle emozioni, in uno dei luoghi più esclusivi del panorama internazionale.