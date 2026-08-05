Bella Italia protagonista delle Soirées Musicales Estivales: concerto gratuito al Square Gastaud di Monaco

La musica torna ad animare le serate estive del Principato con un nuovo appuntamento delle Soirées Musicales Estivales, il ciclo di concerti organizzato dalla Mairie de Monaco per offrire a residenti e visitatori momenti di intrattenimento all'aperto durante tutta la stagione estiva.

La manifestazione propone un calendario di esibizioni gratuite ospitate tra il Square Gastaud e il Larvotto, con generi musicali diversi che spaziano dalla varietà francese al rock, dal pop alle sonorità italiane.

Oggi, mercoledì 5 agosto il palcoscenico del Square Gastaud accoglierà "Bella Italia", una serata musicale dedicata alle atmosfere e ai repertori italiani. Il concerto si svolgerà dalle 19.30 alle 21.30 e sarà a ingresso libero e gratuito.

Inserita nel calendario estivo della Mairie de Monaco, la rassegna Soirées Musicales Estivales continua oggi con "Bella Italia", il penultimo appuntamento del programma 2026. Dopo i concerti delle scorse settimane, il pubblico potrà assistere a una serata dedicata alla musica italiana, mentre la manifestazione si concluderà il 19 agosto con "Exit – Pop Rock", ancora una volta nella cornice del Square Gastaud.

Per consentire lo svolgimento dell'evento in sicurezza, il Comune ha inoltre predisposto specifiche misure temporanee di viabilità nell'area del Square Gastaud. In particolare, il 5 agosto la circolazione in rue des Princes sarà sospesa dalle 18.00 alle 23.59, con le eccezioni previste per l'accesso al parcheggio, mentre saranno in vigore anche limitazioni temporanee alla sosta di motocicli e ciclomotori nelle aree interessate dall'organizzazione della manifestazione.

L'evento è organizzato dalla Mairie de Monaco e la partecipazione è completamente gratuita, senza necessità di prenotazione, confermando l'obiettivo dell'amministrazione comunale di promuovere una programmazione estiva aperta a tutti attraverso concerti e iniziative culturali nei principali spazi pubblici del Principato.