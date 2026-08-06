Monaco & l'automobile al Grimaldi Forum: la mostra è aperta fino al 6 settembre con visite guidate per il pubblico

Prosegue al Grimaldi Forum Monaco la mostra "Monaco & l'automobile", dedicata al ruolo che l'automobile ha avuto nello sviluppo dell'identità e della notorietà internazionale del Principato. L'esposizione sarà visitabile fino al 6 settembre 2026.

Per accompagnare il pubblico nella scoperta del percorso espositivo, il Grimaldi Forum propone diverse formule di visite guidate.

Le visite guidate pubbliche si svolgono ogni giovedì e domenica alle 10.30, alle 14.30 e alle 17.00. La prenotazione è disponibile online.

Sono inoltre disponibili visite guidate private, su prenotazione, in francese e in inglese. Le visite possono essere organizzate sette giorni su sette, dalle 10.00 alle 20.00, con apertura prolungata fino alle 22.00 il giovedì.

Per chi desidera un'esperienza ancora più esclusiva, il Grimaldi Forum propone visite private al termine dell'orario di apertura al pubblico. Tutti i giorni, ad eccezione del giovedì, la mostra riapre esclusivamente per i partecipanti, accompagnati da una guida dedicata. Le visite, disponibili in francese e in inglese, si svolgono tra le 20.00 e le 22.00 e possono durare fino a due ore.

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Per chi desidera preparare la visita o ripercorrere i contenuti dell'esposizione, è inoltre disponibile una visita guidata espressa in video, realizzata con Rodolphe Rapetti, commissario della mostra, che accompagna il pubblico alla scoperta del percorso espositivo.