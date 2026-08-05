Laboratori di circo a Monaco: sei appuntamenti sotto il Chapiteau del Festival Internazionale

Il prestigioso Chapiteau del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo apre le sue porte ai più giovani con il ritorno dei laboratori estivi organizzati dalla scuola di circo Tous en Piste.

L'iniziativa si svolgerà dal 6 luglio al 14 agosto e nasce dalla collaborazione con Monte-Carlo Festival, organizzatore del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, che mette a disposizione il celebre tendone di Fontvieille per ospitare le attività.

L'appuntamento rappresenta un'opportunità per bambini, ragazzi e adolescenti di avvicinarsi al mondo delle arti circensi oppure di perfezionare le competenze già acquisite, attraverso un percorso seguito da istruttori qualificati e pensato per adattarsi ai diversi livelli di esperienza, dai principianti agli allievi più esperti.

Il programma prevede workshop multidisciplinari dedicati alle principali discipline del circo, tra cui giocoleria, acrobatica, esercizi di equilibrio, discipline aeree, arti performative e numerose altre attività. Sono inoltre organizzati stage specifici dedicati alle discipline aeree per adolescenti, con percorsi sia per principianti sia per partecipanti di livello avanzato. I posti sono limitati e la partecipazione è riservata agli iscritti.

Secondo gli organizzatori, gli stage sono concepiti come un'attività al tempo stesso ludica, sportiva e artistica. I partecipanti avranno la possibilità di sviluppare coordinazione, equilibrio, creatività e spirito di squadra, lavorando all'interno di gruppi seguiti da professionisti del settore.

Al termine di ciascun corso è previsto uno spettacolo conclusivo durante il quale bambini e ragazzi potranno presentare al pubblico quanto appreso nel corso della settimana, vivendo l'esperienza dell'esibizione sotto uno dei tendoni più celebri del panorama circense internazionale.

L'edizione 2026 comprende sei sessioni di cinque giorni ciascuna:

dal 6 al 10 luglio;

dal 13 al 17 luglio;

dal 20 al 24 luglio;

dal 27 al 31 luglio;

dal 3 al 7 agosto;

dal 10 al 14 agosto.

Le attività si svolgeranno presso il Chapiteau de Fontvieille, in Avenue des Ligures 5, Monaco. La scuola Tous en Piste propone diverse formule di partecipazione, con stage a giornata intera o di mezza giornata per i giovani, oltre a percorsi specifici dedicati alle discipline aeree. Le iscrizioni sono obbligatorie e vengono accettate fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, fondato nel 1974 dal Principe Ranieri III, è considerato uno dei più prestigiosi appuntamenti mondiali dedicati alle arti circensi. Oggi è presieduto da S.A.S. la Principessa Stéphanie di Monaco e continua a rappresentare un punto di riferimento internazionale per la promozione e la valorizzazione del circo contemporaneo.

L'organizzazione degli stage estivi conferma la volontà di trasmettere questa tradizione anche alle nuove generazioni, offrendo ai giovani la possibilità di vivere un'esperienza formativa all'interno di una delle sedi più iconiche del circo mondiale.