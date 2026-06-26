Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène esprimono la vicinanza del Principato alle vittime del devastante terremoto in Venezuela

Mercoledì 24 giugno, il Venezuela è stato colpito da due violenti terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5, che hanno causato centinaia di vittime e migliaia di feriti. Mentre i soccorsi proseguono nelle aree più colpite, continuano ad arrivare messaggi di solidarietà da tutto il mondo.

Tra questi anche quello del Principe Alberto II e della Principessa Charlène, che hanno espresso la loro vicinanza al popolo venezuelano:

«Abbiamo appreso con profonda emozione la notizia dei due violenti terremoti che hanno colpito in rapida successione l'ovest di Caracas, causando una tragica perdita di vite umane e numerosi feriti.

La mia Famiglia e il popolo monegasco si uniscono a me nell'esprimere al popolo venezuelano le nostre più sentite condoglianze e nel testimoniare la nostra piena solidarietà di fronte a questa tragedia. I nostri pensieri sono rivolti alle famiglie in lutto e alle persone rimaste ferite, alle quali esprimiamo la nostra profonda compassione in questi momenti di grande dolore.»