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Altre notizie | 26 giugno 2026, 16:07

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène esprimono la vicinanza del Principato alle vittime del devastante terremoto in Venezuela

La Famiglia Principesca ha inviato un messaggio ufficiale di cordoglio dopo il violento doppio sisma che ha sconvolto il Venezuela

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène esprimono la vicinanza del Principato alle vittime del devastante terremoto in Venezuela

Mercoledì 24 giugno, il Venezuela è stato colpito da due violenti terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5, che hanno causato centinaia di vittime e migliaia di feriti. Mentre i soccorsi proseguono nelle aree più colpite, continuano ad arrivare messaggi di solidarietà da tutto il mondo.

Tra questi anche quello del Principe Alberto II e della Principessa Charlène, che hanno espresso la loro vicinanza al popolo venezuelano:

«Abbiamo appreso con profonda emozione la notizia dei due violenti terremoti che hanno colpito in rapida successione l'ovest di Caracas, causando una tragica perdita di vite umane e numerosi feriti.

La mia Famiglia e il popolo monegasco si uniscono a me nell'esprimere al popolo venezuelano le nostre più sentite condoglianze e nel testimoniare la nostra piena solidarietà di fronte a questa tragedia. I nostri pensieri sono rivolti alle famiglie in lutto e alle persone rimaste ferite, alle quali esprimiamo la nostra profonda compassione in questi momenti di grande dolore.»

Redazione

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