Mentone, al Lavoir Théâtre arriva "Théâtres sur tréteaux": la Cie L'Émergence porta in scena un viaggio nella storia del teatro

Il Lavoir Théâtre di Mentone ospiterà oggi, venerdì 26 giugno alle 20.30, lo spettacolo "Théâtres sur tréteaux", proposto dalla Compagnie L'Émergence nell'ambito della stagione teatrale del teatro di 63 boulevard du Fossan.

Pensato come uno spettacolo familiare aperto a tutto il pubblico, "Théâtres sur tréteaux" accompagna gli spettatori alla scoperta delle origini del teatro, della sua storia, dei suoi repertori e dei suoi generi.

Lo spettacolo, firmato dalla Compagnie L'Émergence e diretto da Lucas Gimello, accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta del teatro e del suo universo. Attraverso scene recitate, cambi di personaggio e momenti di narrazione, gli attori svelano come nasce uno spettacolo teatrale, dalla preparazione del testo alla costruzione della messa in scena, ripercorrendo allo stesso tempo la storia del teatro, la sua evoluzione e i principali generi che ne hanno segnato il percorso. Pensato per un pubblico di tutte le età, "Théâtres sur tréteaux" unisce divulgazione, intrattenimento e comicità in un omaggio all'arte scenica e agli artisti che la rendono viva.

La rappresentazione avrà una durata di circa un'ora e venti minuti, con conclusione prevista alle 21.50.

Gli organizzatori consigliano di arrivare almeno 20 minuti prima dell'inizio della rappresentazione; sarà possibile attendere nel foyer del teatro.

Per facilitare l'accesso del pubblico sarà attivata una navetta gratuita Zest, in partenza alle 20.00 dalla stazione degli autobus di Mentone. Il servizio seguirà tutte le fermate della linea 8 fino al teatro e, al termine dello spettacolo, effettuerà il percorso inverso per il rientro in città.

Il biglietto intero è proposto al prezzo di 18 euro, mentre il ridotto, pari a 15 euro, è riservato agli under 25, agli studenti, ai disoccupati, agli over 65, alle persone a mobilità ridotta e ai soci dell'associazione Lavoir Théâtre. Gli allievi dei laboratori del teatro potranno assistere allo spettacolo al costo di 10 euro. È inoltre disponibile un abbonamento da cinque spettacoli al prezzo di 55 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale https://www.lavoirtheatre.fr/.