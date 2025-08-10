Allarme “canicule”: scatta la vigilanza arancione in Costa Azzurra

Costa Azzurra nella morsa della canicola: da domenica 10 agosto scatta l’allerta arancione

Météo France ha elevato a livello arancione la vigilanza meteo per ondata di calore nelle Alpi Marittime a partire da domenica 10 agosto, mezzogiorno. Dopo notti tropicali con minime tra 18 e 24°C, le massime toccheranno 37-39°C nell’entroterra, con l’afa che proseguirà almeno fino a martedì.



Il caldo estremo aumenta i rischi per anziani, bambini, malati cronici, persone isolate e lavoratori all’aperto, che possono essere esposti a colpi di calore e disidratazione.

I sintomi d’allarme includono febbre oltre 40°C, pelle calda e arrossata, mal di testa, nausea, sete intensa, confusione e perdita di coscienza.





Piano straordinario del Comune di Nizza

Il sindaco Christian Estrosi ha attivato la cellula di vigilanza per coordinare interventi di prevenzione e assistenza.



Per gli anziani

Attivazione del Piano Blu negli ospizi ed RSA, con aree climatizzate, idratazione assistita e supporto sanitario.

Ospitalità estesa anche a persone fragili non residenti.

Contatti telefonici ogni 48 ore con oltre 2.500 anziani iscritti al registro comunale; visite a domicilio e distribuzione di oltre 1.500 ventilatori.

Accompagnamento verso luoghi freschi e accoglienza in spazi pubblici climatizzati, inclusi i ristoranti solidali e le case per anziani aperte tutta l’estate.

Per le persone in difficoltà economica o senza dimora

Distribuzione di acqua e generi alimentari.

Colazioni solidali nei weekend e festivi.

Apertura straordinaria 24 ore su 24 del centro di accoglienza notturno di rue Trachel, con servizi di idratazione e pasti, in aggiunta all’accoglienza diurna di rue du XVe Corps.

Otto associazioni partner collaborano al presidio del territorio, tra cui Croce Rossa, Petits Frères des Pauvres e Abri.