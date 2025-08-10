 / Ambiente

Allarme “canicule”: scatta la vigilanza arancione in Costa Azzurra

Da oggi temperature fino a 39°C nell’entroterra. La città di Nizza attiva un piano straordinario di assistenza per anziani, bambini e persone fragili

Canicola, allarme rosso

Costa Azzurra nella morsa della canicola: da domenica 10 agosto scatta l’allerta arancione

Météo France ha elevato a livello arancione la vigilanza meteo per ondata di calore nelle Alpi Marittime a partire da domenica 10 agosto, mezzogiorno. Dopo notti tropicali con minime tra 18 e 24°C, le massime toccheranno 37-39°C nell’entroterra, con l’afa che proseguirà almeno fino a martedì.

Il caldo estremo aumenta i rischi per anziani, bambini, malati cronici, persone isolate e lavoratori all’aperto, che possono essere esposti a colpi di calore e disidratazione.

I sintomi d’allarme includono febbre oltre 40°C, pelle calda e arrossata, mal di testa, nausea, sete intensa, confusione e perdita di coscienza.



Piano straordinario del Comune di Nizza
Il sindaco Christian Estrosi ha attivato la cellula di vigilanza per coordinare interventi di prevenzione e assistenza.

Per gli anziani

  • Attivazione del Piano Blu negli ospizi ed RSA, con aree climatizzate, idratazione assistita e supporto sanitario.
  • Ospitalità estesa anche a persone fragili non residenti.
  • Contatti telefonici ogni 48 ore con oltre 2.500 anziani iscritti al registro comunale; visite a domicilio e distribuzione di oltre 1.500 ventilatori.
  • Accompagnamento verso luoghi freschi e accoglienza in spazi pubblici climatizzati, inclusi i ristoranti solidali e le case per anziani aperte tutta l’estate.

Per le persone in difficoltà economica o senza dimora

  • Distribuzione di acqua e generi alimentari.
  • Colazioni solidali nei weekend e festivi.
  • Apertura straordinaria 24 ore su 24 del centro di accoglienza notturno di rue Trachel, con servizi di idratazione e pasti, in aggiunta all’accoglienza diurna di rue du XVe Corps.
  • Otto associazioni partner collaborano al presidio del territorio, tra cui Croce Rossa, Petits Frères des Pauvres e Abri.

Raccomandazioni sanitarie
Le autorità ricordano alcune regole fondamentali per affrontare l’ondata di calore: bere spesso acqua, evitare alcolici e attività fisica intensa nelle ore più calde, rinfrescare il corpo più volte al giorno, mantenere le abitazioni fresche, trascorrere qualche ora in luoghi climatizzati e restare in contatto con familiari e vicini vulnerabili.

Per maggiori informazioni: sante.gouv.fr e vivre-avec-la-chaleur.fr.


Beppe Tassone

