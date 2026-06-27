Veglia di preghiera a Sainte-Dévote per i bambini vittime della guerra in Libano, fede e speranza nel cuore della campagna "Urgenza Libano"

Si è svolta il 18 giugno nella chiesa di Sainte-Dévote una veglia di preghiera dedicata ai bambini vittime della guerra in Libano, nell'ambito della campagna "Urgenza Libano", organizzata in collaborazione con la diocesi di Monaco e l'Œuvre d'Orient Monaco, in programma dal 20 maggio al 30 giugno.

La celebrazione ha riunito numerosi fedeli per un momento di raccoglimento, comunione e speranza, vissuto come un'occasione privilegiata di incontro con Dio attraverso momenti di lode, adorazione, meditazione della Parola e preghiera di intercessione. Uniti nella fede, i partecipanti hanno rivolto le loro preghiere in modo particolare ai bambini colpiti dal conflitto in Libano.

Durante la veglia, ciascun fedele è stato invitato a deporre una rosa bianca ai piedi della Vergine Maria, gesto simbolico di vita e di speranza. È stata inoltre accesa una candela contro l'oblio, quale richiamo alla luce della vita eterna e al dovere della memoria nei confronti di tutte le vittime della guerra.

L'incontro è stato scandito da letture bibliche, canti d'Oriente e preghiere in aramaico, favorendo una profonda comunione spirituale con i cristiani d'Oriente.

I presenti hanno inoltre affidato le proprie intenzioni all'intercessione di san Charbel, invocato come guaritore del corpo e dell'anima, chiedendo conforto e grazie di guarigione per tutte le persone che soffrono.

La celebrazione si è conclusa con la benedizione dei fedeli impartita attraverso le reliquie di san Charbel.

Al termine della veglia, i partecipanti hanno lasciato la chiesa in un clima di profondo silenzio, portando con sé un messaggio di preghiera, pace e speranza e mantenendo vivo il ricordo del Libano e di tutte le vittime della guerra.

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