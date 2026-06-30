Tuiga e Viola dello Yacht Club de Monaco a New York per il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti

A pochi giorni dalle celebrazioni per il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti, i due storici yacht Tuiga (1909) e Viola (1908) stanno completando i preparativi nel porto di New York, dove, con la Statua della Libertà sullo sfondo e lo skyline di Manhattan, inaugurano una campagna che li porterà lungo la costa orientale degli Stati Uniti fino a Newport.

I due velieri centenari, ambasciatori dello Yacht Club de Monaco, saranno protagonisti di un itinerario che toccherà alcuni dei più prestigiosi yacht club americani, tra incontri istituzionali, raduni di imbarcazioni classiche e regate.

Per Tuiga la navigazione nelle acque statunitensi rappresenta un ritorno dal forte valore simbolico. Nel corso della sua storia, infatti, il celebre cutter aurico è stato condotto da importanti protagonisti della vela internazionale, tra cui Paul Cayard, sette volte campione del mondo e figura di riferimento dell'America's Cup, e l'americano Dennis Conner, quattro volte vincitore della storica America's Cup.

La campagna americana conferma inoltre il legame di lunga data tra gli Stati Uniti, lo Yacht Club de Monaco e il suo presidente, S.A.S. il Principe Alberto II. Un rapporto costruito sulla comune passione per la vela agonistica e l'innovazione marittima, che ha avuto uno dei suoi momenti più significativi nel 1985 con la Monaco-New York, prima e unica regata transatlantica tra le due città. La competizione fu vinta dal canadese Mike Burch e vide anche la partecipazione dell'equipaggio monegasco Biotonus-Monaco, guidato da Bernard d'Alessandri, Direttore e Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco, presente anche quest'anno a New York insieme a una delegazione del club.

Dal 3 all'8 luglio Tuiga e Viola prenderanno parte al Sail4th 250, la manifestazione organizzata per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti. Per sei giorni il porto di New York e del New Jersey ospiterà quello che si preannuncia come il più grande raduno marittimo della storia contemporanea del Paese, con circa 50 grandi velieri provenienti da una ventina di nazioni, oltre 40 unità militari statunitensi e alleate e una rassegna aerea con più di 150 velivoli.

Tra le imbarcazioni più attese figurano anche l'Amerigo Vespucci e i velieri sudamericani Libertad, Gloria e Capitán Miranda, già presenti nel Principato in occasione delle celebrazioni per il 700° anniversario di Monaco nel 1997.

All'interno della flotta internazionale, Tuiga e Viola accompagneranno La Belle Poule, storica goletta della Marina nazionale francese costruita nel 1932. Le tre imbarcazioni parteciperanno all'International Parade of Sail del 4 luglio, la grande sfilata nautica che dal ponte Verrazzano-Narrows raggiungerà il George Washington Bridge passando davanti alla Statua della Libertà e risalendo il fiume Hudson. Lungo il percorso sfileranno davanti a 37 unità militari statunitensi e alleate riunite nell'ambito dell'International Naval Review, la settima organizzata nella storia degli Stati Uniti.

L'evento sarà visibile dai 24 chilometri di banchine aperte al pubblico. La giornata sarà completata dall'International Aerial Review, con la partecipazione dei Blue Angels, e dai fuochi d'artificio del 50° anniversario del Macy's 4th of July Fireworks, affiancati da quelli di Jersey City.

Terminata la tappa newyorkese, Tuiga e Viola proseguiranno il viaggio verso alcuni dei più importanti yacht club della vela americana, facendo scalo a Manhattan, Larchmont, Indian Harbor, Seawanhaka, Devon e Montauk Yacht Club. La tournée continuerà quindi a Newport, storica capitale della vela statunitense, in occasione della Race Week 2026 organizzata dal New York Yacht Club.

La campagna di Tuiga si concluderà a Nantucket, mentre Viola proseguirà la stagione fino ai primi di settembre partecipando alle principali regate classiche del New England nel ruolo di ambasciatrice dello Yacht Club de Monaco.

Attraverso questo itinerario, i due storici cutter renderanno omaggio alla tradizione marittima americana, riaffermando i valori della vela classica: qualità costruttiva, precisione dell'attrezzatura, impegno degli equipaggi e competenza nella conservazione di imbarcazioni d'epoca. Gli stessi valori promossi dallo Yacht Club de Monaco e celebrati ogni due anni con la Monaco Classic Week - La Belle Classe, la cui 18ª edizione è in programma dall'8 all'11 settembre 2027.