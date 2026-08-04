Monaco Athletics Festival, Mutaz Barshim guida il debutto del nuovo evento internazionale a Port Hercule

Il Quai Albert Ier di Port Hercule ospiterà mercoledì 5 agosto 2026, a partire dalle 18, la prima edizione del Monaco Athletics Festival, nuovo appuntamento internazionale dedicato al salto in alto urbano. Organizzata dalla Federazione Monegasca di Atletica, la manifestazione entra fin dalla sua edizione inaugurale nel What Gravity Tour, il circuito internazionale di salto in alto creato dal campione olimpico Mutaz Barshim.

Il Monaco Athletics Festival nasce dalla visione condivisa tra Mutaz Barshim e la Federazione Monegasca di Atletica, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente eventi internazionali di atletica urbana nel Principato.

Il progetto affonda le sue radici nel What Gravity Challenge, lanciato a Doha nel 2024 e successivamente evoluto nel What Gravity Tour nel 2025 con l'introduzione della prima tappa europea in Germania. Nell'intento di portare il circuito in alcune delle destinazioni più iconiche dell'atletica mondiale, Mutaz Barshim ha scelto Monaco come nuova città ospitante.

La Federazione Monegasca di Atletica ha accolto il progetto facendo leva sulla propria esperienza nell'organizzazione di competizioni urbane di atletica, dopo il trasferimento di alcune gare del Meeting Herculis EBS a Port Hercule nelle edizioni 2018 e 2019. L'obiettivo è offrire ai migliori specialisti mondiali del salto in alto una cornice spettacolare nel cuore del Principato.

La prima edizione vedrà la partecipazione di alcuni dei più importanti protagonisti internazionali della disciplina. Tra questi figura lo stesso Mutaz Barshim, campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo nel 2019, che ricoprirà il doppio ruolo di atleta in gara e cofondatore del What Gravity Tour.

Sarà presente anche il giamaicano Romaine Beckford, reduce dalla vittoria ai Commonwealth Games 2026, risultato che lo conferma tra i principali interpreti internazionali della specialità.

A rappresentare gli Stati Uniti ci sarà Tyus Wilson, campione NACAC, campione NCAA e due volte campione nazionale statunitense. Con un primato personale di 2,29 metri, Wilson contribuirà ad arricchire un cast di alto livello per questa edizione inaugurale.

Accanto ai grandi campioni, il Monaco Athletics Festival punta anche a valorizzare i giovani talenti, offrendo loro l'opportunità di competere con i migliori atleti del mondo. In quest'ottica sarà in gara anche Eljiah Pasquier, campione francese Elite 2026 di soli 20 anni, che condividerà la pedana con alcuni dei nomi più prestigiosi del salto in alto internazionale. Una scelta che riflette la volontà degli organizzatori di coniugare l'eccellenza sportiva con lo sviluppo delle nuove generazioni di atleti.

Riunendo l'élite mondiale del salto in alto nello scenario di Port Hercule, il Monaco Athletics Festival punta a diventare uno degli appuntamenti di riferimento dell'estate sportiva del Principato. Oltre alla competizione, la manifestazione si propone di avvicinare un pubblico sempre più ampio all'atletica, offrendo prestazioni di livello internazionale in un contesto urbano unico.