Tour de France Femmes, finale a Nizza: due tappe per decidere tutto sul filo dei secondi

Il Tour de France Femmes 2026 si prepara a chiudere con un doppio atto ad alta tensione.

L’ottava e la nona tappa, in programma sabato 8 e domenica 9 agosto, porteranno il cuore della corsa a Nizza, trasformando la città in capitale del ciclismo femminile e consegnando la maglia finale al termine di un weekend che promette spettacolo fino all’ultimo metro.



Dopo il via da Losanna e il passaggio simbolo sul Mont Ventoux, la quinta edizione della corsa approda sulla Costa Azzurra con una frazione regina da 171,9 chilometri.

Sabato il gruppo partirà da Sisteron e, lungo la celebre Route Napoléon, affronterà un tracciato esigente prima dell’arrivo sulla Promenade des Anglais, all’altezza del Théâtre de Verdure.

Una tappa lunga e selettiva, pensata per scavare distacchi e lasciare il segno nella classifica.



Ma sarà la giornata di domenica a mettere il sigillo definitivo. Partenza da place Masséna per un circuito di circa 100 chilometri attorno a Nizza, con quattro ascese del col d’Eze e il passaggio insidioso del Vinaigrier.

Un percorso nervoso, senza tregua, ideale per ribaltoni e attacchi decisivi. Il traguardo, ancora una volta, sarà sul lungomare, con uno sprint finale che potrebbe decidere tutto.



La città si prepara a vivere l’evento ben oltre la strada. Il Jardin Albert 1er diventerà il cuore pulsante della festa, una fan zone aperta a tutti, dalle 11 alle 20 di domenica, con ingresso gratuito.

Maxi schermi per seguire la corsa in diretta, spettacoli, animazioni, laboratori per avvicinarsi al ciclismo, esibizioni acrobatiche e DJ set accompagneranno il pubblico per tutta la giornata.

Nel cielo, il passaggio della Patrouille de France segnerà il momento della partenza, aggiungendo un tocco spettacolare all’atmosfera.



Il Théâtre de Verdure ospiterà anche la cerimonia ufficiale di premiazione: qui verrà incoronata la vincitrice del Tour de France Femmes 2026, davanti a tifosi, curiosi e appassionati arrivati da tutta Europa.



Non mancheranno le inevitabili modifiche alla viabilità, con restrizioni al traffico previste per entrambe le giornate. Ma è un prezzo che la città sembra pronta a pagare pur di godersi un finale che unisce sport, turismo e immagine internazionale.



Due tappe, una città, un titolo ancora in bilico. A Nizza il Tour si decide davvero.



