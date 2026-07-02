Jumping International de Monte-Carlo: la 20ª edizione della tappa monegasca del Longines Global Champions Tour

È in corso da oggi, 2 luglio, nel Principato di Monaco una delle tappe più attese del Longines Global Champions Tour. Fino al 4 luglio, la suggestiva cornice di Port Hercule, accanto alla celebre corsia box del Gran Premio di Formula 1, ospita il Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco, uno degli appuntamenti più iconici e tecnicamente impegnativi del calendario internazionale del salto ostacoli.

L'edizione 2026 segna il 20° anniversario della presenza del Longines Global Champions Tour nel Principato e rappresenta la nona tappa del campionato 2026. Per tre giorni, i migliori cavalieri e cavalli del panorama mondiale si sfidano in uno dei campi gara più prestigiosi del circuito. L'evento presenta inoltre un layout rinnovato, progettato per migliorare l'esperienza di cavalli, cavalieri e pubblico, preservando al tempo stesso l'atmosfera che contraddistingue questa storica sede.

L'arena di Monte Carlo, la più piccola dell'intera stagione, mette alla prova precisione e concentrazione. Curve particolarmente strette, distanze ridotte e un tracciato altamente tecnico non lasciano spazio agli errori e rendono ogni dettaglio determinante.

Con l'elenco ufficiale dei partecipanti ormai definito, è confermata la presenza di un campo partenti di altissimo livello. In una fase decisiva della stagione sono in palio punti importanti per la classifica del campionato. Tra i protagonisti attesi figurano Abdel Said, Katrin Eckermann, Max Kühner ed Edwina Tops-Alexander, tutti impegnati nella corsa al titolo.

Tornano inoltre a Monte Carlo alcuni vincitori delle passate edizioni del Gran Premio, tra cui Ines Joly, Julien Epaillard, Maikel van der Vleuten ed Emanuele Gaudiano, pronti a puntare su esperienza e conoscenza dell'arena per conquistare un nuovo successo.

Il livello tecnico della competizione è ulteriormente confermato dalla presenza di numerosi protagonisti del salto ostacoli internazionale, tra cui Gilles Thomas, già campione del Longines Global Champions Tour, Scott Brash, Christian Ahlmann, Philipp Weishaupt, Pieter Devos, Denis Lynch, Niels Bruynseels, Jur Vrieling, Marco Kutscher, Gregory Cottard, Jane Richard, Yuri Mansur, Nicola Philippaerts, Marlon Zanotelli, Nayel Nassar, Sanne Thijssen, Jessica Mendoza, Sergio Álvarez Moya e Piergiorgio Bucci.

Riflettori puntati anche sulla nuova generazione del salto ostacoli internazionale, con Jeanne Sadran, Zoe Hank Conter, Anastasia Nielsen, Carlos Hank Guerreiro, Inigo Lopez de la Osa e Marie-Eder Ferrero, pronti a cogliere una delle opportunità più importanti della stagione.

Il Longines Global Champions Tour di Monaco è presente nel calendario del circuito dal 2006. L'edizione 2026 vede al via 58 cavalieri internazionali CSI5*, mentre il percorso è firmato dal course designer Uliano Vezzani.

Tra il fascino della Riviera, lo scenario esclusivo di Monte Carlo e una delle arene più tecniche del salto ostacoli internazionale, il Longines Global Champions Tour entra nel vivo con tre giorni di sport ai massimi livelli.