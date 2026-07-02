Meeting Herculis EBS: a Monaco le grandi sfide della Diamond League

Sarà un'edizione ricca di grandi protagonisti quella del Meeting Herculis EBS, in programma venerdì 10 luglio sulla pista dello stadio Louis-II di Monaco. Fedele al proprio prestigio e alla propria tradizione, l'appuntamento della Wanda Diamond League offrirà un programma di altissimo livello con alcuni dei migliori atleti del panorama internazionale.

Ad aprire il programma, alle 18.15, sarà il salto con l'asta femminile, con un confronto che si annuncia di livello mondiale tra la campionessa del mondo Katie Moon e la campionessa olimpica Nina Kennedy. In pedana anche Hana Moll, Amanda Moll, Imogen Ayris, Tina Šutej, Angelica Moser e la francese Marie-Julie Bonnin, attesa a una prova importante in vista dei Campionati Europei.

Alle 18.30 spazio al giavellotto femminile, dove gli occhi saranno puntati sulla diciottenne cinese Ziyi Yan, protagonista di una stagione che l'ha portata fino a 71,74 metri, avvicinandosi al record del mondo di Barbora Špotáková. A contenderle le posizioni di vertice ci saranno Sigrid Borge, Adriana Vilagoš e la campionessa olimpica Haruka Kitaguchi.

Dieci minuti più tardi entreranno in scena le protagoniste del salto triplo. La campionessa olimpica e leader mondiale stagionale Thea LaFond troverà sulla propria strada Davisleydi Velazco, Leyanis Pérez Hernández e Saly Sarr, in un concorso che riunirà alcune delle migliori specialiste della disciplina.

Alle 19.55 il salto in alto maschile proporrà una sfida molto equilibrata con Oleh Doroshchuk, Jan Štefela, Sarvesh Anil Kushare e il campione qatariota Mutaz Essa Barshim, vincitore dell'ultima edizione disputata a Monaco nel 2022.

Alle 20 sarà il momento del salto con l'asta maschile, costruito anche su richiesta di Armand "Mondo" Duplantis. Il campione olimpico, neo-monegasco, ritroverà il proprio impianto di allenamento con l'obiettivo di migliorare il record del meeting di 6,05 metri stabilito lo scorso anno. Tra gli avversari figurano Kurtis Marschall e i francesi Baptiste Thiery, Thibaut Collet e Renaud Lavillenie.

Pochi minuti dopo sarà la volta dei 400 metri femminili, con la campionessa olimpica Marileidy Paulino, reduce dal nuovo record della Diamond League ottenuto a Parigi in 48"48. A sfidarla saranno Dejanea Oakley, Lurdes Gloria Manuel e la vicecampionessa europea Rhasidat Adeleke.

Alle 20.11 la prova dei 1.000 metri maschili vedrà affrontarsi il campione olimpico Emmanuel Wanyonyi, l'algerino Djamel Sedjati, il britannico Jack Wightman e lo spagnolo Mohamed Attaoui, leader mondiale stagionale della specialità. In gara anche i francesi Azeddine Habz e Gabriel Tual.

Alle 20.21 i 400 metri maschili promettono tempi di grande valore con il campione del mondo Busang Collen Kebinatshipi, autore del nuovo record della Diamond League a Parigi, insieme al vicecampione olimpico Matthew Hudson-Smith, Jacory Patterson, Jereem Richards e al sudafricano Zakithi Nene.

Grande attesa anche per i 3.000 metri femminili, in programma alle 20.32, con la presenza della pluricampionessa Faith Kipyegon, chiamata a confrontarsi con Jessica Hull, Nadia Battocletti e Freweyni Hailu. Riflettori puntati anche sulla francese Cassandre Beaugrand, campionessa olimpica di triathlon, al debutto in Diamond League a Monaco dopo aver stabilito il record nazionale francese dei 5.000 metri lo scorso giugno.

Alle 20.35 il salto in lungo maschile offrirà un'anticipazione dei prossimi Campionati Europei con il leader mondiale Simon Ehammer opposto al campione olimpico Miltiadis Tentoglou, al campione del mondo Mattia Furlani e al bulgaro Bozhidar Sarâboyukov.

Il programma proseguirà alle 20.49 con i 100 metri ostacoli femminili, che vedranno al via la campionessa olimpica Masai Russell, la campionessa del mondo Ditaji Kambundji, Nadine Visser, Alaysha Johnson, Demisha Roswell e la francese Sacha Alessandrini.

Alle 21.05 sarà il turno dei 3.000 metri siepi maschili, con una nutrita rappresentanza kenyana guidata da Simon Kiprop Koech, Abraham Kibiwot ed Edmund Serem. Tra gli avversari figurano Geordie Beamish, Ryuji Miura e il francese Nicolas-Marie Daru, impegnato nella ricerca del minimo per i Campionati Europei.

Alle 21.19 il doppio giro di pista femminile proporrà il confronto tra la campionessa olimpica dei 100 metri Julien Alfred e quella dei 200 metri Gabrielle Thomas. In gara anche Adaejah Hodge, miglior interprete stagionale della distanza, Cambrea Sturgis e la francese Gémima Joseph.

Tra le gare più attese della serata ci saranno i 5.000 metri maschili delle 21.28, con Addisu Yihune e Birhanu Balew, autori delle due migliori prestazioni mondiali stagionali. In pista anche Isaac Kimeli, Dominic Lobalu, Jimmy Gressier, Étienne Daguinos e il campione olimpico di triathlon Alex Yee.

A chiudere il meeting, alle 21.52, saranno i 100 metri maschili. Il giamaicano Oblique Seville, leader mondiale del 2026 con 9"82, affronterà Jordan Anthony, Letsile Tebogo e Marcell Jacobs in una delle gare più attese dell'intera serata.

Il Meeting Herculis EBS fa parte della Wanda Diamond League, il circuito che riunisce i 15 meeting di atletica più prestigiosi al mondo. La competizione comprende 14 appuntamenti di qualificazione e una finale, con 32 discipline distribuite lungo la stagione estiva. Organizzata in 13 Paesi su quattro continenti, la Diamond League ha accolto nel 2025 circa 400 mila spettatori, è stata trasmessa in 170 Paesi e ha raggiunto una comunità online di cinque milioni di follower, generando oltre un miliardo di impression e più di 900 milioni di visualizzazioni video sulle diverse piattaforme.



I biglietti per assistere al Meeting Herculis EBS sono disponibili attraverso la sezione dedicata.