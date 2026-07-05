La ristrutturazione del Marché de la Condamine procede secondo il calendario: lavori in corso fino a febbraio 2027 a Monaco

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di ristrutturazione della Halle du Marché de la Condamine, storico mercato del Principato di Monaco. A sei mesi dall'avvio del cantiere, iniziato lo scorso gennaio, il progetto di riqualificazione entra in una nuova fase, con l'obiettivo di modernizzare la struttura preservandone al tempo stesso l'identità. Durante questa prima fase, l'Amministrazione comunale ha inoltre garantito la continuità delle attività del mercato, mantenendo il legame tra commercianti, produttori e cittadini.

Le principali opere di consolidamento strutturale risultano ormai quasi completate. Gli interventi hanno interessato il rinforzo delle fondazioni, la realizzazione di nuove passerelle con il relativo ampliamento e la predisposizione di un futuro accesso al livello inferiore della struttura. Parallelamente, i Servizi Tecnici Comunali stanno portando avanti l'installazione degli impianti dell'edificio: le reti elettriche, di ventilazione, riscaldamento, raffrescamento e distribuzione dell'acqua sono attualmente realizzate per circa il 50%.

Prosegue anche il monitoraggio delle misure ambientali adottate durante il cantiere, con particolare attenzione ai consumi, alla gestione dei rifiuti e alla riduzione delle emissioni e dei disagi. Dei 1.080 tonnellate di materiali rimossi, circa il 94% è stato avviato a recupero. Nell'ambito dell'approccio di economia circolare adottato dal progetto, una trentina di corpi illuminanti LED esistenti sono stati donati alla Città di Beausoleil per essere riutilizzati.

Per limitare l'impatto dei lavori sulle attività commerciali e sulla popolazione, alcune aree sono state temporaneamente chiuse, tra cui i ristoranti Norma e Moshi e il parcheggio di Place d'Armes fino alla fine di luglio. Gli interventi hanno consentito di ampliare i percorsi di circolazione attorno ai due ristoranti, mettere in sicurezza le aree sovrastanti, rinnovare diversi locali tecnici, completare il passaggio degli impianti a soffitto e rafforzare la struttura dell'edificio.

Tra le principali fasi del progetto degli ultimi sei mesi figura anche il trasferimento temporaneo del mercato all'Espace Léo Ferré durante il Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco. La soluzione ha consentito l'allestimento della Fan Zone in Place d'Armes e, contemporaneamente, la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione. L'organizzazione straordinaria ha permesso ai commercianti di continuare la propria attività, ai residenti di mantenere le proprie abitudini e al servizio di consegna del Comune di proseguire l'assistenza agli utenti per tutta la durata delle tre settimane. I riscontri raccolti da commercianti e visitatori sono stati positivi.

Al rientro nella sede di Place d'Armes, gli operatori hanno inoltre potuto utilizzare le celle frigorifere e i depositi a secco del secondo piano interrato, completamente rinnovati durante il periodo di trasferimento.

Parallelamente al cantiere, proseguono anche altri progetti collegati alla futura gestione della struttura. Il bando per l'assegnazione del futuro bar interno al mercato ha raccolto numerose candidature, attualmente in fase di valutazione. Al termine dei lavori sarà inoltre liberato il chiosco Topaze, per il quale il Comune pubblicherà un nuovo bando finalizzato alla realizzazione di uno snack-bar inclusivo promosso dal Consiglio Comunale, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità cognitiva.

L'obiettivo dell'intervento resta quello di offrire alla popolazione un Marché de la Condamine più moderno, funzionale e confortevole, mantenendo lo spirito conviviale che da sempre caratterizza questo luogo. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi secondo il calendario previsto, con conclusione del cantiere fissata a febbraio 2027.