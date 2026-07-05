Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla "Giornata Mondiale del Bacio", di domani, lunedì 6 Luglio, questa simpatica vignetta.
Una "giornata" che, visti i tempi, dovrebbe essere estesa a tutto l'anno.
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Altre notizie | 05 luglio 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Ne occorrerebbero 365 di giornate così…
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla "Giornata Mondiale del Bacio", di domani, lunedì 6 Luglio, questa simpatica vignetta.
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