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Altre notizie | 05 luglio 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Ne occorrerebbero 365 di giornate così…

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla "Giornata Mondiale del Bacio", di domani, lunedì 6 Luglio, questa simpatica vignetta.

Una "giornata" che, visti i tempi, dovrebbe essere estesa a tutto l'anno.


Beppe Tassone

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