Cambiamento climatico, una nuova piattaforma mostra come arretra la costa: ecco quali comuni sono più a rischio

L'erosione delle coste rappresenta una delle conseguenze più evidenti del cambiamento climatico e sta modificando progressivamente il profilo del litorale francese.

Per rendere più accessibili dati e informazioni su questo fenomeno, il Ministero della Transizione Ecologica ha messo online una nuova piattaforma digitale che permette di esplorare lo stato e l'evoluzione delle coste di oltre mille comuni affacciati sul mare.



Secondo gli indicatori nazionali, circa il 20% del litorale francese è già interessato dall'erosione costiera, un processo che provoca il cosiddetto arretramento della linea di costa, ossia lo spostamento verso l'entroterra del confine naturale tra mare e terra.

Un fenomeno che, sebbene faccia parte della normale evoluzione geologica delle coste, sta subendo una forte accelerazione a causa del riscaldamento globale.





Le stime del Cerema, il Centro di studi ed expertise sui rischi, l'ambiente, la mobilità e la pianificazione territoriale, indicano che entro il 2050 circa 5.200 abitazioni, distribuite tra la Francia metropolitana e i territori d'oltremare, potrebbero essere interessate dagli effetti dell'arretramento della costa.



Le onde, le correnti marine e le mareggiate consumano lentamente spiagge, dune e falesie, ma l'innalzamento del livello del mare e l'aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi stanno intensificando questo processo, con conseguenze sempre più rilevanti per il territorio e le comunità costiere.



Per aiutare cittadini, amministrazioni e tecnici a comprendere meglio l'evoluzione del fenomeno, dal 18 giugno è disponibile l'applicazione web "Le littoral de ma commune".

Lo strumento consente di consultare dati, mappe interattive, grafici e fotografie aeree relativi a 1.029 comuni costieri della Francia continentale, della Corsica e dei territori d'oltremare.



Inserendo il nome del comune di interesse, è possibile visualizzare l'evoluzione della linea di costa nel tempo attraverso immagini aeree, conoscere le caratteristiche del territorio, dalla destinazione d'uso del suolo alla distribuzione delle abitazioni principali e secondarie, fino alla presenza di aree naturali protette.