Cambiamento climatico, una nuova piattaforma mostra come arretra la costa: ecco quali comuni sono più a rischio

L'erosione delle coste rappresenta una delle conseguenze più evidenti del cambiamento climatico e sta modificando progressivamente il profilo del litorale francese.
Per rendere più accessibili dati e informazioni su questo fenomeno, il Ministero della Transizione Ecologica ha messo online una nuova piattaforma digitale che permette di esplorare lo stato e l'evoluzione delle coste di oltre mille comuni affacciati sul mare.
Secondo gli indicatori nazionali, circa il 20% del litorale francese è già interessato dall'erosione costiera, un processo che provoca il cosiddetto arretramento della linea di costa, ossia lo spostamento verso l'entroterra del confine naturale tra mare e terra.
Un fenomeno che, sebbene faccia parte della normale evoluzione geologica delle coste, sta subendo una forte accelerazione a causa del riscaldamento globale.
Le stime del Cerema, il Centro di studi ed expertise sui rischi, l'ambiente, la mobilità e la pianificazione territoriale, indicano che entro il 2050 circa 5.200 abitazioni, distribuite tra la Francia metropolitana e i territori d'oltremare, potrebbero essere interessate dagli effetti dell'arretramento della costa.
Le onde, le correnti marine e le mareggiate consumano lentamente spiagge, dune e falesie, ma l'innalzamento del livello del mare e l'aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi stanno intensificando questo processo, con conseguenze sempre più rilevanti per il territorio e le comunità costiere.
Per aiutare cittadini, amministrazioni e tecnici a comprendere meglio l'evoluzione del fenomeno, dal 18 giugno è disponibile l'applicazione web "Le littoral de ma commune".
Lo strumento consente di consultare dati, mappe interattive, grafici e fotografie aeree relativi a 1.029 comuni costieri della Francia continentale, della Corsica e dei territori d'oltremare.
Inserendo il nome del comune di interesse, è possibile visualizzare l'evoluzione della linea di costa nel tempo attraverso immagini aeree, conoscere le caratteristiche del territorio, dalla destinazione d'uso del suolo alla distribuzione delle abitazioni principali e secondarie, fino alla presenza di aree naturali protette.
La piattaforma offre inoltre informazioni sugli effetti attesi del cambiamento climatico, come l'innalzamento previsto del livello del mare.
Nei prossimi aggiornamenti saranno integrate anche le strategie adottate dalle amministrazioni locali per la gestione e l'adattamento all'arretramento della costa, offrendo così un quadro ancora più completo delle misure di pianificazione territoriale.
L'applicazione è stata sviluppata dal Cerema su incarico del Ministero della Transizione Ecologica ed è progettata principalmente per essere utilizzata da computer.
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