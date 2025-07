Magia sotto le stelle all’Ippodromo di Cagnes-sur-Mer

Un appuntamento atteso da migliaia di persone: sabato 12 luglio 2025 torna il Grand Prix de la Ville de Cagnes-sur-Mer, evento clou del meeting ippico estivo organizzato dalla città di Cagnes-sur-Mer in collaborazione con l’Hippodrome de la Côte d’Azur.

Un’occasione unica per vivere l’ippodromo in notturna, gratuitamente e in un’atmosfera spettacolare.



Giunto alla sua diciassettesima edizione, il Grand Prix è da anni la serata più affollata dell’estate: oltre 8.000 spettatori affollano ogni anno le tribune per assistere non solo alle corse, ma anche a un vero e proprio festival di emozioni.

Quest'anno, il programma si arricchisce di nuove magie.



A partire dalle 17:30, l’ingresso sarà completamente gratuito. Dalle 18:30, via alle sette corse ippiche del giorno, tutte dedicate alla città.

Per i più piccoli, la Société des Courses de la Côte d’Azur offrirà animazioni gratuite: dai giri sui pony ai giochi gonfiabili, rendendo l’evento perfetto anche per le famiglie.



Il momento più atteso arriverà in serata.

Alle 22:00 (orario indicativo), la compagnia Remue Ménage darà vita a Légendaires, uno spettacolo di arte di strada itinerante che trasporterà il pubblico in un universo sospeso tra sogno e realtà.

Sullo sfondo del cielo notturno, sfileranno creature luminose e misteriose: renarde bianche, danzatori e acrobati tra fumo e luci incantate, in un viaggio poetico e iniziatico ispirato alle leggende di tutto il mondo.



A chiudere la serata, alle 22:45, uno spettacolo piro-musicale mozzafiato, sempre sul tema “Légendaires”, realizzato da EFC Évènement: una sinfonia di luci e musica che illuminerà l’ippodromo, trasformandolo in un teatro a cielo aperto.

Hippodrome en fête – Sabato 12 luglio 2025

Ingresso gratuito per tutti

Ore 18:30 – 7 corse ippiche

Ore 22:00 – Spettacolo “Légendaires”

Ore 22:45 – Fuochi d’artificio piro-musicali



Una serata da non perdere, tra sport, arte e incanto: Cagnes-sur-Mer celebra l’estate con un evento che unisce tradizione e magia sotto le stelle.