Monaco Energy Boat Challenge 2026: al Yacht Club di Monaco 52 team da 21 Paesi per la nautica sostenibile

Dal 8 all'11 luglio 2026 il Yacht Club de Monaco ospiterà la tredicesima edizione del Monaco Energy Boat Challenge, appuntamento internazionale dedicato all'innovazione e alla transizione energetica nel settore della nautica. Per quattro giorni il Principato diventerà un punto di incontro per studenti, ricercatori, ingegneri, cantieri navali e aziende provenienti da tutto il mondo, chiamati a confrontarsi sulle nuove tecnologie di propulsione sostenibile.

L'edizione 2026 vedrà la partecipazione di 52 team e 33 università, affiancati da 14 atenei presenti come osservatori, confermando la crescita costante della manifestazione e il suo ruolo di piattaforma internazionale per lo sviluppo delle mobilità marittime sostenibili.

Organizzato nell'ambito dell'iniziativa "Monaco, Capital of Advanced Yachting", il Monaco Energy Boat Challenge è sostenuto dalla Fondation Prince Albert II de Monaco, UBS, BMW e SBM Offshore e riunisce numerosi protagonisti dell'industria nautica, tra cui Safe Harbor, Oceanco, Ferretti Group, Azimut | Benetti Group e Lürssen.

«Quest'anno ritroviamo squadre fedeli, ma anche nuovi partecipanti e università venute a osservare l'evento per preparare il loro futuro ingresso in competizione. È probabilmente il miglior indicatore della dinamica del Monaco Energy Boat Challenge», sottolinea Bernard d'Alessandri, Direttore e Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco.

I partecipanti si confronteranno nelle categorie Energy Class, AI Class, SeaLab Class e Open Sea Xperience, presentando progetti basati su propulsione elettrica, idrogeno, metanolo e sistemi foil, a testimonianza delle diverse soluzioni attualmente sviluppate per la decarbonizzazione del trasporto marittimo. Dal 2024 NatPower H è partner tecnico dell'evento e fornitore ufficiale dell'idrogeno, garantendo l'intero approvvigionamento del combustibile.

Tra le università osservatrici sarà presente anche una delegazione statunitense composta da Columbia University di New York, George Washington University, Howard University e Florida International University, con l'obiettivo dichiarato di partecipare all'edizione 2027.

Dal 9 all'11 luglio sarà inoltre aperto gratuitamente al pubblico il Village del Monaco Energy Boat Challenge, visitabile dalle 10 alle 18. L'area ospiterà un palco televisivo con la diretta delle competizioni e delle cerimonie di premiazione quotidiane, oltre a simulatori di guida, il Winch Challenge, attività per famiglie, spazi espositivi dedicati alle innovazioni tecnologiche, area ristoro e distribuzione gratuita di gelati nelle ore pomeridiane.

Tra i momenti più attesi figura il Fondation Prince Albert II de Monaco Sustainable Yachting Technology Award, che assegnerà un premio di 25.000 euro al progetto universitario o di ricerca ritenuto più promettente in termini di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di carbonio nel settore dello yachting. I finalisti dell'edizione 2026 sono University of Genoa, ENSAM – Hydrogadz, Politecnico di Torino e Kumaraguru College of Technology.

L'evento conferma anche il proprio ruolo di collegamento tra mondo accademico e industria attraverso il Corporate Mentoring Programme, che quest'anno ha coinvolto 20 professionisti e 22 team, offrendo supporto tecnico e competenze industriali nello sviluppo dei progetti.

Tra le esperienze imprenditoriali nate dal Monaco Energy Boat Challenge figura anche NEMO Systems, startup fondata da tre ex partecipanti che nel 2026 fornirà il sistema ufficiale di tracciamento GPS, raccolta e analisi dei dati di bordo per tutte le imbarcazioni in gara, consentendo il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni energetiche e della geolocalizzazione.

Il programma prevede inoltre due conferenze dedicate alle prospettive dello yachting sostenibile: l'Advanced Yachting Technology Conference, in programma il 9 luglio, e la settima Alternative Fuels & Sustainable Yachting Conference, prevista il 10 luglio, che approfondirà i principali percorsi di decarbonizzazione del comparto, tra cui propulsione nucleare, energia velica, metanolo, batterie ed elettrificazione, (Conferenze accessibili previa iscrizione).

Sempre il 10 luglio si svolgeranno i Tech Talks, occasione nella quale i migliori team presenteranno al pubblico e alla giuria internazionale i propri progetti su innovazione, design, eco-progettazione ed ergonomia, concorrendo ai Premi Innovazione, Design ed Eco-Concezione.

L'edizione 2026 riunirà complessivamente oltre 1.000 studenti, con rappresentanti di 21 nazionalità, confermando il Monaco Energy Boat Challenge come una delle principali piattaforme internazionali dedicate allo sviluppo delle tecnologie per la nautica sostenibile.