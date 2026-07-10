Cannesoleil, il sole splende sulla città del cinema

Uno spazio sulla città di Cannes: é disponibile il numero di luglio/agosto 2026 di Cannesoleil, il mensile edito dalla città di Cannes.



Il numero di luglio/agosto 2026 della rivista curata dalla Ville de Cannes fornisce informazioni sulla vita cittadina ed anticipazioni sulle attività e gli eventi in programma.



In particolare:

Cannes contro l'inciviltà – Manutenzione e controllo dello spazio pubblico: mobilitazione generale dei servizi comunali.

Ambiente e innovazione – Primi autobus alimentati a idrogeno verde: l'autonomia energetica di Cannes procede a pieno ritmo!

Qualità della vita e litorale – Pulizia, sicurezza e accessibilità: Cannes rende le sue spiagge impeccabili.

Mostre – Quest'estate, (ri)scopriamo nuovi orizzonti: Il mondo secondo Di Rosa.

Cultura – Cappella di Sainte-Anne: una donazione d'eccezione per il patrimonio di Cannes.

Cultura – Museo della Maschera di Ferro e del Fort Royal: vivere la storia con la realtà aumentata.

Radici e tradizioni – Feste patronali: Cannes celebra la sua anima provenzale.