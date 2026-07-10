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Altre notizie | 10 luglio 2026, 19:00

Cannesoleil, il sole splende sulla città del cinema

Il numero di luglio/agosto della rivista curata dalla Ville de Cannes: tante informazioni e le anticipazioni sugli eventi in programma. La rivista

Cannes, panorama

Cannes, panorama

Uno spazio sulla città di Cannes: é disponibile il numero di luglio/agosto 2026 di Cannesoleil, il mensile edito dalla città di Cannes.

Il numero di luglio/agosto 2026 della rivista curata dalla Ville de Cannes fornisce informazioni sulla vita cittadina ed anticipazioni sulle attività e gli eventi in programma.

In particolare:

  • Cannes contro l'inciviltà – Manutenzione e controllo dello spazio pubblico: mobilitazione generale dei servizi comunali.
  • Ambiente e innovazione – Primi autobus alimentati a idrogeno verde: l'autonomia energetica di Cannes procede a pieno ritmo!
  • Qualità della vita e litorale – Pulizia, sicurezza e accessibilità: Cannes rende le sue spiagge impeccabili.
  • Mostre – Quest'estate, (ri)scopriamo nuovi orizzonti: Il mondo secondo Di Rosa.
  • Cultura – Cappella di Sainte-Anne: una donazione d'eccezione per il patrimonio di Cannes.
  • Cultura – Museo della Maschera di Ferro e del Fort Royal: vivere la storia con la realtà aumentata.
  • Radici e tradizioni – Feste patronali: Cannes celebra la sua anima provenzale.

 

L’editoriale della redazione di Cannesoleil pubblicato sulla rivista di questo mese

Un'estate a tutto gas

Vacanze, atmosfera, mare: Cannes è la destinazione estiva per eccellenza! Una meta ideale per tutti coloro che desiderano un meritato riposo, ma anche un'estate ricca di eventi e di cultura.

Preparato dal Comune di Cannes, dal suo Palazzo dei Festival e dei Congressi e dai loro partner per residenti e visitatori, il calendario di luglio e agosto offre un susseguirsi di appuntamenti, uno più interessante e di qualità dell'altro.

Preferite un'esperienza più autentica? Dalle tradizionali feste patronali ai più recenti Jeudis du Suquet, la vivace tradizione festiva di Cannes è in pieno fermento. Avete voglia di un percorso più artistico? Quattro mostre, ognuna con un universo diverso, invitano a un'immersione culturale.

Desiderate scatenarvi sulla pista da ballo? Gli Squares dansants o Les Plages Électroniques sapranno indirizzare ciascuno verso la propria pista preferita, a seconda dell'età o dei gusti musicali.

E l'elenco non finisce qui! Cinema all'aperto, spettacoli di cabaret, concerti, mercatini serali...

Il programma degli eventi di Cannes è ricco e variegato, e invita talvolta anche a cambiare itinerario per ampliare i propri orizzonti con scoperte inaspettate, come una visita virtuale al Museo della Maschera di Ferro e del Fort Royal.

Allora salite a bordo dell'estate a Cannes! Non vi resta che lasciarvi guidare da questo magnifico programma. È semplice: tutti i segnali sono verdi per vivere una stagione indimenticabile!

La redazione

Al fondo di questo articolo è inserito il numero di luglio/agosto 2026.


Beppe Tassone

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