The Ocean Race Europe approda a Nizza: spettacolo, vela e sostenibilità nella Baie des Anges

La Baie des Anges si prepara ad accogliere uno degli eventi velici più spettacolari dell’estate 2025: The Ocean Race Europe farà tappa a Nizza dal 29 al 31 agosto, unica città francese ad ospitare una sosta della celebre regata in equipaggio tra il Baltico e la costa montenegrina.



Protagonisti dell’evento, i potenti monoscafi IMOCA da 60 piedi, già protagonisti dell’ultima edizione del Vendée Globe. Equipaggi internazionali e misti si sfideranno in una corsa che è insieme impresa sportiva, progetto europeo e missione scientifica.

L’obiettivo? Connettere i popoli attraverso lo sport, promuovere la sostenibilità e raccogliere dati vitali per la salute degli oceani.





Un’avventura europea tra onde e vento

Partita da Kiel (Germania) il 10 agosto, la regata attraversa l’Europa toccando sette Paesi e città simbolo come Portsmouth, Cartagena, Genova e le Bocche di Cattaro. Nizza rappresenta la tappa intermedia e porta per la prima volta in Mediterraneo la flotta di The Ocean Race Europe.



Per i velisti si tratta di una sfida ad alto coefficiente tecnico, tra condizioni meteorologiche mutevoli, coste ravvicinate, correnti, traffico marittimo e turni massacranti.

Ma anche un’occasione unica per il pubblico mediterraneo di vedere da vicino queste “macchine volanti del mare”, progettate per la velocità e la resistenza.





Una flotta d’élite e forte presenza francese

La line-up della regata è impressionante: tra i partecipanti spiccano dieci velisti reduci dal Vendée Globe e sei vincitori della Ocean Race. I nomi parlano da soli: Yoann Richomme, Paul Meilhat, Thomas Ruyant, Justine Mettraux, solo per citarne alcuni.



Forte anche la rappresentanza francese e mediterranea, con atleti come Franck Cammas (Holcim-PRB, nato ad Aix-en-Provence), Christopher Pratt (Be Water Positive, da Marsiglia) e Manon Peyre (Allagrande Mapei Racing), anch’essa formata sul litorale marsigliese.



Nizza, capitale della vela e dell’impegno ambientale

Per Nizza, ospitare The Ocean Race Europe è un nuovo traguardo in una lunga lista di eventi sportivi di rilievo: dal Tour de France alla finale Ironman, passando per le Olimpiadi 2024. «Accogliere questa regata è perfettamente coerente con la nostra vocazione – ha dichiarato il sindaco Christian Estrosi – e rappresenta un’occasione per valorizzare la nostra baia, la passione per la vela e l’impegno per la tutela del mare».



Un legame forte, testimoniato anche dall’ospitalità a giugno della 3ª Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano (UNOC), dove proprio The Ocean Race ha presentato le sue iniziative per la sostenibilità.



Un villaggio aperto a tutti sul lungomare

Durante la sosta, il pubblico potrà visitare gratuitamente il "Ocean Live Park" sul Quai Amiral Infernet, aperto dalle 10 alle 22 (domenica fino alle 19).

Sarà possibile salire a bordo di un IMOCA, partecipare ad attività interattive per adulti e bambini, assistere a concerti, gustare specialità locali e scoprire progetti legati alla salute del mare.



Sabato è prevista anche una parata nautica, mentre domenica sarà trasmessa su maxischermo la ripartenza della tappa, visibile anche da Monaco, dove passerà la flotta. Attesa speciale per Boris Herrmann (Team Malizia), membro dello Yacht Club di Monaco.



Una corsa che unisce sport, Europa e ricerca

The Ocean Race Europe nasce nel solco della storica "Course de l’Europe" degli anni ’80, che univa sport e integrazione tra i popoli sotto l’egida della Commissione Europea. Oggi questa vocazione si rinnova con il motto “Connecting Europe” e il sostegno dell’Istituto Jacques Delors.



Accanto alla gara, si sviluppa anche la missione “Racing for the Ocean”: ogni imbarcazione raccoglie dati scientifici su temperatura, salinità, microplastiche ed eDNA. Queste informazioni saranno condivise con enti come CNRS, IFREMER e Météo France per monitorare lo stato dei mari europei.



Un’eredità lunga 50 anni

Dal 1973, The Ocean Race è considerata la più epica sfida velica in equipaggio al mondo. Dopo la prima edizione europea nel 2021, la corsa del 2025 si chiuderà il 21 settembre in Montenegro, mentre nel 2026 partirà l’Ocean Race Atlantic da New York a Barcellona, preludio alla quindicesima edizione del giro del mondo in programma nel 2027.



Un calendario ambizioso, in linea con la Vision 2030 dell’ONU per l’Oceano, che trasforma ogni miglio navigato in un’occasione per educare, connettere e proteggere.



INFO UTILI

Ocean Live Park – Quai Amiral Infernet, Nizza

Dal 29 al 31 agosto 2025

Orari: 10:00 – 22:00 (domenica fino alle 19:00)

Ingresso gratuito

www.theoceanrace.com