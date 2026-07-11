Mentone, la sindaca Alexandra Masson traccia il bilancio dei primi 100 giorni di mandato

A cento giorni dall'inizio del mandato amministrativo, la sindaca di Mentone Alexandra Masson ha tracciato un primo bilancio dell'attività svolta, ribadendo gli impegni assunti con i cittadini e le priorità che guideranno l'azione dell'amministrazione nei prossimi anni.

Nel messaggio rivolto alla popolazione, la sindaca ha ricordato la fiducia ricevuta in occasione delle elezioni del 22 marzo, sottolineando come questo mandato rappresenti l'impegno a costruire una città "più sicura, più pulita, più piacevole da vivere, più attenta alla propria identità e al proprio futuro".

Fin dai primi giorni di attività, l'amministrazione comunale ha avviato il lavoro sui principali dossier, definendo priorità precise e mettendo in campo le prime iniziative concrete per rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini. Tra queste figura l'istituzione di una permanenza mensile aperta alla popolazione senza necessità di appuntamento.

I principali ambiti di intervento individuati dall'amministrazione riguardano la sicurezza, il decoro urbano, la qualità della vita, il sostegno ai commercianti, la tutela del patrimonio cittadino, l'accesso alla casa per i residenti di Mentone e uno sviluppo del territorio definito "controllato". Obiettivi che, viene evidenziato, rappresentano gli impegni assunti con gli elettori e la visione delineata per il futuro della città.

Nel messaggio viene inoltre ribadito il metodo di lavoro scelto dalla nuova amministrazione, fondato sulla presenza costante sul territorio, sull'ascolto dei cittadini, sul dialogo e sulla capacità di trasformare le decisioni in azioni concrete. La vicinanza alla popolazione viene indicata come un principio fondamentale per un'amministrazione capace di conoscere le esigenze reali della comunità e di perseguire l'interesse generale.

La sindaca sottolinea infine come i primi cento giorni non possano rappresentare l'intero mandato amministrativo, ma costituiscano un'indicazione della direzione intrapresa, dell'energia e della determinazione della squadra di governo.

L'impegno, conclude Alexandra Masson, proseguirà con l'obiettivo di difendere la qualità della vita dei mentonesi, preservare l'identità della città e prepararne il futuro "con serietà e ambizione".

In occasione dell'arrivo dell'estate, la sindaca ha infine rivolto un augurio alla cittadinanza, invitando residenti e visitatori a vivere pienamente le iniziative, le spiagge, i quartieri e i momenti di condivisione che caratterizzano la stagione estiva a Mentone.