Isabelle Berro-Amadeï ad Auschwitz per la commemorazione dell’Olocausto dei Rom e dei Sinti

In occasione della Giornata europea di commemorazione dell’Olocausto dei Rom e dei Sinti, il 2 agosto 2026 Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo – Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione del Principato di Monaco, ha partecipato, in qualità di presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, alla cerimonia ufficiale organizzata presso il Memoriale e Museo di Auschwitz-Birkenau.

Nel corso del suo intervento, Isabelle Berro-Amadeï ha ricordato che il dovere della memoria non consiste soltanto nel preservare il ricordo delle vittime, ma richiede una vigilanza costante nei confronti di ogni forma di odio, razzismo, antisemitismo, antiziganismo, discriminazione e banalizzazione dell’esclusione. Ha inoltre sottolineato come la memoria rappresenti uno dei fondamenti della pace e della difesa dei valori democratici europei.

La presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha quindi ribadito l’impegno dell’organizzazione a favore dell’educazione all’Olocausto, della lotta contro il negazionismo, della tutela dei luoghi della memoria e del riconoscimento del genocidio dei Rom e dei Sinti.

A margine della commemorazione, Isabelle Berro-Amadeï ha inoltre partecipato a un incontro con giovani Rom e Sinti e con sopravvissuti all’Olocausto, dedicato alla trasmissione della memoria alle nuove generazioni.



* I Rom e i Sinti sono due comunità appartenenti al popolo rom. Nella notte tra il 2 e il 3 agosto 1944, oltre 4.300 uomini, donne e bambini furono assassinati nel campo di Auschwitz-Birkenau. Questo evento è diventato il simbolo dell’Olocausto dei Rom e dei Sinti, durante il quale fino a 500.000 persone furono perseguitate e uccise dal regime nazista.