Monaco e Bahrein rafforzano la cooperazione economica

Monaco consolida i rapporti economici con il Regno del Bahrein e punta a rafforzare una collaborazione strategica avviata negli ultimi anni. Martedì 28 luglio una delegazione bahreinita guidata da S.E. Noor Al Khulaif, Ministra dello Sviluppo Sostenibile del Regno del Bahrein e Chief Executive dell'Economic Development Board (EDB Bahrain), è stata ricevuta nel Principato su invito di Invest Monaco e su iniziativa di Ludmilla Raconnat Le Goff, Delegata all'Attrattività presso il Ministro di Stato.

La visita si è svolta a due anni dalla prima missione economica monegasca in Bahrein e rappresenta il proseguimento del dialogo avviato durante gli incontri di Davos del gennaio 2026. I colloqui, che hanno coinvolto rappresentanti del settore pubblico e privato, hanno confermato la volontà comune di consolidare il partenariato economico tra il Principato di Monaco e il Regno del Bahrein.

La delegazione è stata inoltre ricevuta da S.E. Isabelle Berro-Amadeï, Consigliera di Governo – Ministra delle Relazioni Estere e della Cooperazione, a conferma dell'importanza che Monaco attribuisce allo sviluppo di questo rapporto strategico.

Nel corso della giornata Invest Monaco ha riunito i principali protagonisti istituzionali ed economici del Principato attraverso un programma di incontri dedicato al rafforzamento delle collaborazioni già avviate. La delegazione del Bahrein ha avuto modo di confrontarsi con il gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, lo Yacht Club de Monaco, la Société d'Exploitation des Ports de Monaco, l'International University of Monaco e il gruppo Giraudi.

Il programma ha compreso anche un pranzo di lavoro al quale hanno partecipato la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, il Monaco Economic Board, insieme a dirigenti del settore bancario, società di consulenza e imprese con sede nel Principato. L'iniziativa ha evidenziato il ruolo di Invest Monaco nel favorire il dialogo tra istituzioni e operatori economici, creando occasioni di incontro tra i principali decisori internazionali con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Principato.

La visita ha inoltre messo in evidenza le numerose convergenze tra Monaco e il Bahrein. I due Paesi condividono una visione dello sviluppo economico fondata sull'apertura internazionale, sull'innovazione, sulla stabilità istituzionale, sull'eccellenza dei servizi e su un ambiente favorevole agli investitori e agli imprenditori.

A margine degli incontri, Noor Al Khulaif e Ludmilla Raconnat Le Goff hanno definito una roadmap comune tra l'Economic Development Board Bahrain e Invest Monaco. Le due responsabili hanno deciso di avviare immediatamente il lavoro sui progetti individuati nel corso della visita, coinvolgendo i partner privati di entrambi i Paesi.

Nei prossimi mesi sono previste riunioni operative periodiche per trasformare gli obiettivi condivisi in iniziative concrete, con la prospettiva di una nuova missione economica monegasca in Bahrein nel corso del primo semestre del 2027.

«Questa visita rappresenta il naturale compimento del dialogo avviato durante la nostra missione in Bahrein nel 2024. L'attrattività si costruisce creando gli incontri giusti tra le persone giuste. È proprio questa la missione di Invest Monaco: avvicinare i decisori, connettere gli ecosistemi e trasformare il dialogo in progetti concreti. Rafforzando i nostri legami con il Bahrein, riaffermiamo la volontà di sviluppare partenariati duraturi con i principali poli economici internazionali, a beneficio del Principato», ha dichiarato Ludmilla Raconnat Le Goff, Delegata all'Attrattività presso il Ministro di Stato e CEO di Invest Monaco.