77° Gala della Croce Rossa Monegasca: allo Sporting Monte-Carlo una serata di beneficenza con il Principe Alberto II e la Principessa Charlène

Lo Sporting Monte-Carlo ospiterà sabato 18 luglio la 77ª edizione del Gala della Croce Rossa Monegasca, uno degli appuntamenti di beneficenza più prestigiosi e rappresentativi dell'estate nel Principato di Monaco. Alla serata saranno presenti il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, presidente e vicepresidente della Croce Rossa Monegasca, a testimonianza del costante sostegno della Famiglia Principesca alle attività dell'associazione.

Ogni anno il Gala rappresenta un momento centrale per la raccolta di fondi destinati alle missioni umanitarie della Croce Rossa Monegasca e costituisce anche un'occasione per rendere omaggio ai volontari, ai collaboratori e ai donatori che contribuiscono quotidianamente alle sue iniziative. Le risorse raccolte consentono all'organizzazione di proseguire gli interventi di assistenza rivolti alle persone più vulnerabili, sia nel Principato sia a livello internazionale.

Saranno oltre 800 gli invitati accolti nella prestigiosa Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo per una serata che unirà solidarietà, alta gastronomia e spettacolo. La cena di gala sarà affidata allo chef tre stelle Michelin Marcel Ravin, che firmerà il menu insieme a Thierry Saez Manzanares, chef dello Sporting Monte-Carlo. A concludere il percorso gastronomico sarà il dessert creato dal maestro pasticcere Cédric Grolet.

Il programma comprenderà inoltre la tradizionale lotteria benefica, presentata da Estelle Lefébure e Marc Toesca, con quattro prestigiosi premi in palio, seguita dal consueto spettacolo pirotecnico sul mare, appuntamento simbolo della manifestazione.

Tra le principali novità dell'edizione 2026 spicca l'anteprima assoluta di "SOUL! Where Legends Come Back", nuova produzione originale di Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la storia della musica afroamericana, ripercorrendone le origini e l'evoluzione grazie ai grandi artisti che hanno segnato intere generazioni, da Chuck Berry e Little Richard a Ray Charles e Stevie Wonder, fino alle sonorità contemporanee di Alicia Keys e Beyoncé. Dopo il debutto in occasione del Gala, la produzione entrerà a far parte della programmazione estiva del Monte-Carlo Summer Festival con una serie di repliche.

L'edizione 2026 offrirà inoltre ai partecipanti un'esperienza immersiva all'ingresso dello Sporting Monte-Carlo e sarà impreziosita da un gesto dal forte valore simbolico. Lo scultore belga Johan Creten donerà infatti alla Croce Rossa Monegasca l'opera "Éloge de l'Espoir", una scultura in ceramica ispirata ai valori della resilienza, della speranza e della solidarietà che guidano l'azione dell'organizzazione umanitaria.

Più di una serata di gala, un appuntamento che ogni anno riunisce solidarietà, impegno e sostegno concreto alle attività della Croce Rossa Monegasca.