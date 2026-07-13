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Eventi | 13 luglio 2026, 11:00

Concorso del miglior Pan Bagnat a Monaco, appuntamento il 18 luglio al Marché de la Condamine

La Mairie de Monaco invita gli appassionati della tradizione gastronomica a partecipare alla sfida culinaria su iscrizione, in programma dalle ore 10.

Concorso del miglior Pan Bagnat a Monaco, appuntamento il 18 luglio al Marché de la Condamine

La Mairie de Monaco organizza sabato 18 luglio 2026 il "Concours du meilleur Pan Bagnat", un'iniziativa dedicata a uno dei simboli della tradizione gastronomica mediterranea. 

Il concorso è in programma al Marché de la Condamine (15, Place d'Armes), a partire dalle ore 10.

L'evento invita i partecipanti a preparare il proprio pan bagnat e a mettersi alla prova in una competizione che premierà la versione più gustosa di questa celebre specialità. L'iniziativa si propone di valorizzare la convivialità e il piacere della cucina attraverso una sfida aperta agli appassionati.

La partecipazione al concorso è subordinata all'iscrizione preventiva. 

Per registrarsi è possibile contattare il numero +377 93 15 06 04.

Redazione

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