Concorso del miglior Pan Bagnat a Monaco, appuntamento il 18 luglio al Marché de la Condamine

La Mairie de Monaco organizza sabato 18 luglio 2026 il "Concours du meilleur Pan Bagnat", un'iniziativa dedicata a uno dei simboli della tradizione gastronomica mediterranea.
Il concorso è in programma al Marché de la Condamine (15, Place d'Armes), a partire dalle ore 10.
L'evento invita i partecipanti a preparare il proprio pan bagnat e a mettersi alla prova in una competizione che premierà la versione più gustosa di questa celebre specialità. L'iniziativa si propone di valorizzare la convivialità e il piacere della cucina attraverso una sfida aperta agli appassionati.
La partecipazione al concorso è subordinata all'iscrizione preventiva.
Per registrarsi è possibile contattare il numero +377 93 15 06 04.