Parc Princesse Antoinette, arrivano due galline e quattro anatre dal Jardin Animalier di Monaco

Il giardino zoologico del Parc Princesse Antoinette, gestito dalla Mairie de Monaco, accoglie da quest'estate nuovi animali: due galline e quattro anatre, donate dal Jardin Animalier de Monaco, sono entrate a far parte degli ospiti del parco, offrendo ai visitatori un'ulteriore occasione per scoprire gli spazi dedicati agli animali.

L'iniziativa si inserisce nel contesto della chiusura temporanea del Jardin Animalier de Monaco per lavori e nasce dalla collaborazione tra le due realtà.

"Grazie alla generosa proposta del Jardin Animalier de Monaco, che desidero ringraziare calorosamente, e nell'ambito della sua chiusura provvisoria per lavori, abbiamo avuto la gioia di accogliere due nuove galline e quattro anatre. Questa bella collaborazione ci permette di proseguire il nostro impegno a favore del benessere animale, offrendo al tempo stesso alle famiglie un giardino zoologico vivo e accogliente", ha dichiarato Axelle Amalberti Verdino, assessora aggiunta del sindaco con delega all'Animazione della Città.

Le famiglie e tutti i visitatori possono già osservare i nuovi arrivati all'interno del giardino zoologico del Parc Princesse Antoinette.