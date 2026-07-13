Castillon ospita “Un grand cri d’amour”, la commedia di Josiane Balasko

L'appuntamento è in programma alle ore 20.00 in Place Lucien Rousset, a Castillon, dove andrà in scena la commedia "Un grand cri d'amour" di Josiane Balasko.

Lo spettacolo racconta la storia di Gigi e Hugo, due celebri attori ormai sul viale del tramonto che, un tempo coppia d’oro del teatro, si ritrovano a condividere nuovamente il palcoscenico dopo una separazione segnata da rancori e incomprensioni. Tra battute pungenti, situazioni esilaranti e inevitabili confronti, la pièce esplora con ironia i rapporti umani, l’orgoglio e il sottile confine tra amore e odio.

La rappresentazione sarà interpretata dalla compagnia Théâtre du Cours, con la regia di Henri Masini. Sul palco saliranno Adèle Descamps, Jean-Marc Selou, Jean Clericy e Nathan Bell, chiamati a dare vita ai personaggi della celebre commedia della drammaturga e attrice francese Josiane Balasko, una delle firme più apprezzate del teatro contemporaneo d’oltralpe.

L'evento, a ingresso libero, rientra nella programmazione delle Soirées Estivales 06, iniziativa che ogni anno porta concerti, spettacoli teatrali, danza e intrattenimento in numerosi comuni delle Alpi Marittime, valorizzando la cultura e favorendo momenti di incontro nelle piazze e nei borghi del dipartimento.

L'appuntamento è fissato per oggi, lunedì 13 luglio, dalle 20.00 alle 22.00, in Place Rousset a Castillon, per una serata all'insegna del teatro e della comicità sotto il cielo estivo della Riviera.