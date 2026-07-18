Setta sciamanica nell’entroterra di Nizza, tre arresti: riti segreti in un villaggio isolato

Nel silenzio delle montagne sopra Nizza, lontano dai riflettori della Costa Azzurra, prendeva forma una vicenda dai contorni inquietanti.

In un piccolo villaggio dell’entroterra, Toudon, i gendarmi hanno smantellato un gruppo descritto come una “setta sciamanica”, attiva da mesi con rituali definiti dagli investigatori “atipici”.



L’operazione, conclusa l’11 luglio 2026, è il risultato di un’indagine lunga e discreta condotta dalle forze dell’ordine delle Alpi Marittime.

Tre le persone fermate: una donna di 68 anni, ritenuta la figura centrale, affiancata dal compagno di 62 anni e da una donna di 42. Secondo gli inquirenti, sarebbero stati loro a organizzare incontri e cerimonie in un contesto isolato, lontano da sguardi indiscreti.





Al momento, i dettagli sulle attività restano limitati. Si parla di pratiche rituali, ma non è ancora chiaro se si trattasse di semplici esperienze spirituali alternative o di qualcosa di più strutturato e potenzialmente pericoloso.

È proprio su questo confine sottile, tra libertà di culto e deriva settaria, che si concentra il lavoro degli investigatori.



Negli ultimi anni, anche in Francia, l’attenzione verso fenomeni di tipo settario è aumentata. Le autorità monitorano gruppi che, sotto la copertura di percorsi spirituali o terapeutici, possono esercitare forme di pressione psicologica o sfruttamento sui partecipanti.



Il caso di Toudon si inserisce in questo contesto: un territorio periferico, dinamiche chiuse, ritualità non trasparenti. Elementi che, presi insieme, hanno spinto i gendarmi ad approfondire fino all’intervento.



Resta ora da chiarire la natura esatta delle pratiche e il ruolo dei partecipanti: vittime, adepti consapevoli o semplici curiosi attratti da esperienze alternative. Le indagini proseguono, mentre la procura dovrà valutare eventuali responsabilità penali.



Intanto, nel piccolo villaggio sospeso tra mare e montagne, resta lo stupore per una vicenda che rompe la quiete apparente dell’entroterra nizzardo e riporta sotto i riflettori un fenomeno spesso invisibile, ma tutt’altro che marginale.



