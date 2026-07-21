Cannes, il Festival dei Fuochi d'Artificio accende la baia con la magia dell'amore tra le stelle

Dopo il successo delle prime due serate, il Festival International d'Art Pyrotechnique 2026 prosegue mercoledì 22 luglio con un nuovo appuntamento destinato a trasformare la baia di Cannes in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Alle ore 22 andrà infatti in scena il terzo spettacolo della prestigiosa rassegna internazionale, che ogni estate richiama migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo.



Protagonista della serata sarà la compagnia China Galaxy Pyrotechnics, che presenterà "L'amour à travers la galaxie", una creazione firmata dal progettista Vander Resurreccion Tenedor. Uno spettacolo che fonde arte pirotecnica e colonna sonora in un racconto emozionante ispirato a una delle leggende più amate della tradizione cinese.



Il filo conduttore è il celebre mito del Bovaro e della Tessitrice Celeste (Niulang e Zhinu), simbolo dell'amore capace di sfidare il destino.

I due innamorati, un semplice mortale e una tessitrice del cielo, costruiscono insieme una vita sulla Terra, ma il loro amore viene ostacolato dagli dèi. Per separarli viene creata la Via Lattea, un immenso fiume di stelle che li costringe a vivere lontani.

Solo una volta all'anno, grazie a un ponte formato da uno stormo di gazze, possono finalmente riabbracciarsi: un evento che in Cina viene celebrato ancora oggi con la tradizionale Festa di Qixi, considerata il San Valentino della cultura cinese.



Il racconto prenderà vita attraverso una successione di effetti pirotecnici sincronizzati con una ricca colonna sonora. L'inizio sarà caratterizzato da atmosfere luminose e festose sulle note di "We Are Ready" di Jackie Chan e "Hero" di Hans Zimmer e John Powell, che accompagneranno l'incontro dei due protagonisti.

Seguiranno le emozionanti musiche di "Carl Goes Up", tratto dalla colonna sonora del film d'animazione Up, e l'interpretazione strumentale di "Mojito" del celebre artista cinese Jay Chou, dedicate alla loro vita felice sulla Terra.

L'atmosfera cambierà radicalmente con la separazione degli amanti, evocata dalla potenza di "Duel of the Fates", l'iconico brano composto da John Williams per Star Wars. Da quel momento lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musiche epiche della tradizione contemporanea cinese, simbolo della lunga lotta dei protagonisti per ritrovarsi.





Il momento più intenso arriverà con l'apparizione del leggendario ponte delle gazze, sulle note di "Red Luan", preludio al ricongiungimento dei due innamorati accompagnato dalla celebre "Je t'aime" di Lara Fabian.



Il finale sarà affidato alle suggestive atmosfere di "Un Nouveau Soleil" dei M83, che accompagneranno un epilogo carico di speranza e rinascita, celebrando la forza dell'amore capace di superare tempo, distanza e destino.



Fondata nel 1995, China Galaxy Pyrotechnics è oggi una delle principali aziende cinesi del settore. Con sede nei pressi dell'aeroporto internazionale di Huanghua, dispone di un vasto complesso produttivo di oltre 320 ettari, più di 580 unità di produzione e circa 300 dipendenti.

Specializzata nella realizzazione di bombe aeree, batterie e fontane pirotecniche, l'azienda esporta in Europa e negli Stati Uniti grazie alle certificazioni internazionali ottenute ed è annoverata tra le venti principali imprese esportatrici della città di Liuyang, capitale mondiale dei fuochi d'artificio.



Ancora una volta il Festival di Cannes promette così di regalare al pubblico uno spettacolo in cui tradizione, tecnologia, musica e fuochi d'artificio si fondono in un'unica esperienza capace di emozionare e incantare il cielo della Costa Azzurra.



