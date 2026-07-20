Saint-Paul de Vence festeggia 15 anni di musica: grandi stelle del classico e del jazz in uno dei borghi più affascinanti della Costa Azzurra

Da oggi, sabato 20 luglio, al 29 luglio 2026 Saint-Paul de Vence torna a essere uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate europea.

Il Festival di Saint-Paul de Vence celebra infatti la sua quindicesima edizione con un cartellone che riunisce alcuni dei più importanti interpreti della musica classica e del jazz contemporaneo, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi della Costa Azzurra.



Per festeggiare il traguardo dei quindici anni, la direzione artistica ha scelto di riportare sul palco alcuni degli artisti che hanno contribuito a scrivere la storia del festival, costruendo un programma che attraversa generi, epoche e linguaggi musicali.

Un viaggio che va dal repertorio barocco alla musica contemporanea, passando per il jazz d'autore, nel segno della contaminazione artistica e del dialogo tra le diverse espressioni musicali.



La rassegna si svolgerà in tre luoghi simbolo del borgo provenzale: la suggestiva Place de la Courtine, nel cuore del centro storico, la Fondation Maeght, celebre museo d'arte moderna immerso nella natura, e la Fondation CAB, spazio dedicato all'arte contemporanea.

Luoghi che diventano parte integrante dell'esperienza, grazie al connubio tra patrimonio storico, architettura, paesaggio mediterraneo e musica dal vivo.

Il festival continua così a distinguersi per una formula che privilegia la qualità artistica ma anche la vicinanza tra interpreti e pubblico, offrendo concerti in contesti raccolti e di grande fascino.

Al tramonto, quando la luce avvolge le mura del borgo e il panorama si apre sulle colline provenzali, ogni appuntamento si trasforma in un'esperienza che coinvolge tutti i sensi.



L'edizione 2026 propone otto concerti affidati a musicisti di fama internazionale. Tra gli ospiti figurano il controtenore Philippe Jaroussky, il violoncellista Edgar Moreau, il pianista Benjamin Grosvenor, il sassofonista Émile Parisien, il violinista Christian Tetzlaff, il Quartetto Modigliani e numerosi altri artisti protagonisti delle principali sale da concerto europee.



La prevendita dei biglietti è già aperta e gli organizzatori puntano a confermare il successo di una manifestazione che negli anni è diventata uno degli eventi più attesi dell'estate culturale della Riviera francese.



