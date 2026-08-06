Che fare in Costa Azzurra?

Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni
Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Fuochi d’Artificio
Baia di Juan-les-Pins
Giovedì 6 agosto alle 22:00
Giovedì 13 agosto alle 22:00
Giovedì 20 agosto alle 22:00
Antibes
Lunedì 24 agosto alle 22:00 lungo la strada costiera tra il Fort Carré e le spiagge della Brague
Architettura vivente
Fort Carré: musica, teatro, poesia, cinema.
Fino al 30 agosto 2026
Martedì10:00 - 18:00
Mercoledì10:00 - 18:00
Giovedì10:00 - 18:00
Venerdì10:00 - 18:00
Sabato10:00 - 18:00
Domenica10:00 - 18:00
Le Fort Carré
Av. du 11 novembre
Pop & Saveurs
Fino al 10 settembre 2026
Giovedì dalle 19 alle 21:30
Hôtel Thalazur - Restaurant l'Angélus
770 chemin. Moyennes Bréguières
Cineclub Hotel Belles Rives
Domenica 9 agosto — Never Say Never Again (Versione originale con sottotitoli in francese) “James Bond in un'atmosfera chic e intramontabile della Costa Azzurra”
Domenica 23 agosto — L'Arnacœur (Versione originale con sottotitoli in inglese) “Una commedia romantica elegante e piena di fascino sulla Costa Azzurra”
Domenica 13 settembre — To Catch a Thief (Versione originale con sottotitoli in francese) “Il leggendario glamour della Costa Azzurra firmato Alfred Hitchcock”
Hôtel Belles Rives
33, boulevard Edouard Baudoin
Mostre
Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)
Fino al 26 settembre 2026
Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman
173, chemin du Valbosquet
"Voiles, découpes, traverses"
œuvres de Michel Verjux
Fino al 27 settembre
Musée Picasso
Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat
Fino al 30 settembre 2026
AC Hotel Ambassadeur
50-52 chemin des Sables
«Une araignée au plafond ! »
Fino al 31 gennaio 2027
Musée de la Carte Postale
Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat
Fino al 30 settembre 2026
AC Hotel Ambassadeur
50-52 chemin des Sables
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
AURON
Pièce de théâtre " Oscar et le grenier de tante Léopoldine"
Giovedì 06 agosto a 18h30
patinoire place centrale
BEAUSOLEIL
Mostra: Figli della Resistenza
Fino all’11 settembre
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,
26 avenue Maréchal Foch
Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin
Fino al 31 ottobre
Parc du Cap Martin,
38 avenue Paul Doumer
Mostra per bambini : il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
BREIL SUR ROYA
Exposition "La vie sauvage au quotidien"
Fino al 31 agosto
Chapelle de la Miséricorde des Pénitents noirs,
place Brancion
CAGNES SUR MER
Promenade en Fête
Sabato 08 agosto a 20h30
Promenade de la Plage
Destinazione Bijou Cagnes
Fino al 20 settembre 2026
Musée du Bijou Contemporain
Place du Château
Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi
Fino al 04 gennaio 2027
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Les Plages Electroniques
7 agosto - 9 agosto 2026
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes –
Terrasse Riviéra et Plage du Palais,
1 boulevard de la Croisette
Visita guidata del Palais des Festivals (in inglese)
Il 10 agosto 2026 15:30
Il 19 agosto 2026 15:30
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,
1 boulevard de la Croisette
Visita guidata “Cannes, un tappeto rosso per tornare indietro nel tempo”
Mercoledì 12 agosto 2026 ore 09:15
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
Visita guidata del Palais des Festivals (in francese)
Martedì 11 agosto ore 15
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, 1 boulevard de la Croisette
Festival dell'arte pirotecnica
Fino al 24 agosto
Baie de Cannes,
Bd de la croisette
Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Fino al 27 agosto 2026
Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes
Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca
Fino al 27 agosto 2026
Place du marché
Les nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero
Fino al 18 agosto 2026 ogni martredì
Esplanade pantiero
Mostre – Esposizioni
Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement
Fino al 30 agosto 2026
Cannes
CARROS
Les Nuits de la Villa
Fino al 31 agosto 2026
Amphithéâtre Barbary
2 carriero Fernand Barbary
CASTELLAR
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
CASTELLAR
Scappatelle barocche: Pace
Sabato 8 agosto da 20:30 a 22:00
Place Georges Clemenceau
FONTAN
Festa di Berghe
7 agosto > 9 agosto
Fontan
GORBIO
Scappatelle barocche: Don Chisciotte
Venerdì 7 agosto da 20:30 a 22:00
Place de L'Eglise
Mostra d'arte - Collezione Raza-Mongillat alla Châtea-Musée Lascaris
Fino al 14 novembre
Château-Musée Lascaris,
16 Rue du Château
ISOLA
Musiques au sommet
Fino al 22 agosto 2026 ogni sabato alle ore 18
Isola
LA BOLLENE VESUBIE
Fête patronale de la Saint -Laurent avec le comité des fêtes
Venerdì 07 agosto
place général de Gaulle
LA BRIGUE
Serata Sügelli condotta da Lou Dalfin
Sabato 8 agosto da 10:00 a 23:00
Place de Nice
Mostra di artisti della valle
Fino al 18 agosto
Salle des Fêtes
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TOUR
Bernard Persia chante Lamaznavour – La Tour
Lunedì 10 agosto a 21h00
Place du Village
LA TURBIE
Serate estive: GIPSY 4 EVER
Venerdì 7 agosto a 20:30
Trophée d'Auguste,
avenue Albert Ier de Monaco
LEVENS
Expositions de l'AMSL Aquarelle et de l'association "Levens d'un temp è de deman"
Fino al 18 dicembre 2026
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia – Maison du Portal
MENTON
Visite guidée : Le jardin de L'Orangeraie
Jardin de l'Orangeraie
Rue Urbana
Giovedì 6 agosto 2026 de 10h à 10h45.
Osservazione in barca a vela - Alla scoperta dei cetacei del Mediterraneo
Giovedì 6 agosto da 10:00 a 18:00
Voilier Santo Sospir - Vieux Port de Menton,
Quai Napoléon III
77° Festival di Musica di Mentone: Vassilena Serafimova & Thomas Enhco
Giovedì 6 agosto da 18:00 a 19:00
Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne
8 avenue boyer
77° Festival di Musica di Mentone: recital pianistico di Alexandre KANTOROW
Venerdì 7 agosto da 21:00 a 22:00
Basilique Saint Michel,
Place de l'église
Arrivo del Raid 4L delle Alpi
Sabato 8 agosto da 09:30 a 11:00
Stade de la Madone
Concerto a Filetta
Lunedì 10 agosto da 21:00 a 22:30
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis Saint Michel
Visita guidata: I giardini reali di Westminster
Mercoledì 12 agosto da 10:30 a 12:00
Hôtel Royal Westminster,
1510 promenade du soleil
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita non guidata del Domaine Gannac
Fino al 29 agosto
Maison Gannac,
2970 Route de Super Garavan
Exposition : Le Château de la Bête
Fino al 31 agosto
Musée Jean Cocteau –
Le Bastion, Quai Napoléon II
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00
Parvis Saint Michel
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 31 agosto
Martedì ore 14,30
Sabato ore 10
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église
Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni
Fino al 31 agosto
Lunedì : 15:45 - 16:30
Giovedì : 14:30 – 15:15
Hôtel de ville,
Salle des Mariages Jean Cocteau
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Fino al 31 dicembre
Giovedì ore 10:15 - 11:30
Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques
Visita guidata alle mostre
Fino al 31 agosto
Il Mercoledì 14:30 - 15:15
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Ciné d'été - "A Real Pain" de Jesse Eisenberg (2025)
Il 06 agosto 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
5 promenade Honoré II
Concert at the Prince's Palace
Il 06 agosto 2026
Orario di inizio dell'evento
21h30
Palais Princier de Monaco, Monaco-ville
Au Cœur de Monaco, Visite guidée de Monte-Carlo & Mareterra
Il 12 agosto 2026
Orario di inizio dell'evento
16h00
Place du Casino
Circus workshops under the big top at the Monte Carlo International Circus Festival
Fino al 14 agosto 2026
5 Av. des Ligures
La Note Bleue Summer Festival 2026
Fino al 30 agosto 2026
La Note Bleue
Plage du Larvotto avenue Princesse Grace
Monaco and the automobile, from 1893 to the present day
Fino al 6 settembre 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce,
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
MOULINET
"Oltre le montagne blu" a cura del teatro itinerante La passerelle.
Giovedì 6 agosto a 21:00
Place Saint Joseph
Mostra: Sulla Strada Reale
Fino all’8 agosto
Salle des fêtes
NIZZA
Due de guitares – Tristan Manoukian et Rémi Jousselme
Giovedì 06 agosto a 16h00
Musée Matisse 164
avenue des Arènes de Cimiez
Deux pianos, cinq pianistes pour la Fashion Week
Venerdì 07 agosto a 20h00
Cloître du Monastère de Cimiez
Place Jean Paul II Pape
La Farandole – Festival International de Folklore de Nice
Da mercoledì 12 agosto al 16 agosto 2026
Divers lieux de Nice
Nice Classic Festival
Fino al 9 agosto 2026
Cloître du Monastère de Cimiez
Mostre – esposizioni
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Nissa La Bella – Exposition Immersive
Fino al 5 settembre 2026
Centre Commercial Nicetoile 30 av Jean Médecin
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Exposition Mathieu Forget
Fino al 27 settembre 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Exposition Staring at the sun
Fino al 27 settembre 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Exposition Là où le jour cède de Dany Albiach
Fino al 27 settembre 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"
Fino al 28 settembre 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Trésors, charafi et quoi encore ?
Fino al 30 ottobre 2026
Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly
Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris
Fino al 18 gennaio 2027
Palais Lascaris 15 rue Droite
De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2027
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
ROQUEBRUNE CAP PARTIN
Notte di brividi a Cap Martin
Venerdì 7 agosto da 19:00 a 23:00
Parc du Cap Martin,
38 avenue Paul Doumer
Mostra di Ana Franceschin
9 agosto > 16 agosto
Salle Sainte-Lucie
SAINT ETIENNE DE TINEE
Les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild
Agosto
Lunedì 10 agosto - Sestetto Romain Leleu
Martedì 11 agosto - Luz Casal
Lunedì 17 agosto - Jeanne Cherhal
Martedì 18 agosto Armando Noguera & Édouard Signolet
Lunedì 24 agosto - Noëmi Waysfeld
Martedì 25 agosto – Grégoire
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania
Fino al 4 settembre 2026
Quai Virgile Allari
"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud
Fino all’11 ottobre 2026
Dans le village
Mostra – "Escales littorales
Fino al 29 agosto 2026
Médiathéque départementale annexe
52, boulevard Lazare Raiberti
Mostra – "Mission baleine
Fino al 29 agosto 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
Mostra – "La Madonna delle Finestre – storie e leggende
Fino al 20 settembre 2026
Mairie – Salle du 1er étage
Place du Général de Gaulle
SAINT JEAN CAP FERRAT
Festival Saint Jazz Cap Ferrat – 14a edizione
Dal 6 agosto all’8 agosto 2026
Jardin de la Paix 1
chemin de Saint-Hospice
I giovedì gitani
Giovedì 06 agosto a 19h30
Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf
Quai Virgile Allari
Mostra « Les couleurs du temps » di Raphaëlle Doin
Dal 07 agosto al 16 agosto 2026
Espace Neptune
Quai Virgile Allari
SAINT LAURENT DU VAR
Concerto tributo a Amy Winehouse "Sulle orme di Amy
Venerdì 07 agosto a 21h00
Parvis de l'Hôtel de Ville 222
Esplanade du Levant
L'Apéro des Frenchy Chansons françaises
Sabato 08 agosto a 18h00
Parvirs Mairie 222
Esplanade du Levant
1ère édition du Bal des Pompiers de Saint-Laurent-du-Var
Domenica 09 agosto a 19h00
Parvis de la Mairie 222
Esplanade du Levant
Fête de la Saint-Laurent 2026
Lunedì 10 agosto a 19h30
Parvis de l'Hôtel de Ville 222
Esplanade du Levant
Festa di Saint-Laurent
Lunedì 10 agosto
Divers lieux de la ville
SAINT MARTIN VESUBIE
Champs-Elysées – Saint Martin du Var
Giovedì 06 agosto a 21h00
Théâtre de Verdure
Concerto «Repris de Justesse»
Sabato 08 agosto a 18h00
Place du Général de Gaulle
Le serate estive a Saint-Martin Vésubie
Mercoledì 22 luglio a 21h00
Sous le chapiteau
Boulevard Lazare Raiberti
SAORGE
Mercato notturno a Saorge
Venerdì 7 agosto da 16:00 a 23:00
Place Ciapagne / Place Georges Clémenceau
9° Festival di musica antica di Roya: "Les Sonates oubliées" dell'ensemble La Ferté
Martedì 11 agosto a 18:00
Eglise paroissiale Saint-Sauveur,
Place de l'Eglise
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
SOSPEL
Astro-rando "Voyage au coeur de la nuit"
Giovedì 6 agosto da 19:30 a 00:00
Place Saint Michel
Mostra
7 agosto > 23 agosto
Chapelle des Pénitents gris,
Place Saint Michel
Exposition "Au Banquet des Gypaètes"
Fino al 30 settembre
Médiathèque de Sospel,
place Trincat
TENDE
Visita culturale a "les Lascaris" di Tenda
Martedì 11 agosto da 14:00 a 15:45
Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,
7, montée des Fleurs
Mostra "Memoria di Tenda - pastori, mandriani e alpeggi dedicata a mio nonno, Berna de Balin".
Fino al 13 settembre
2 rue de France
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VALDEBLORE
Yoga & P'tit Déj aux Millefonts
Fino al 28 agosto ore 09h00
Parking des Millefonts
VENCE
Vence aux mille bougies
Giovedì 06 agosto a 21h30
place Clémenceau
« Ce qu’il en reste » - Esposizione
Fino al 22 agosto 2026
Chapelle des Pénitents Blancs
Place Frédéric Mistral
Étoiles grandeur nature
Fino all’11 settembre il venerdì
Col de Vence
VILLEFRANCHE SUR MER
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Mostra estiva "L'assurdo e il sogno
Fino al 31 ottobre 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".
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FACEBOOK EVENTI | 06 agosto 2026, 08:00
Che fare in Costa Azzurra?
Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni
Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni