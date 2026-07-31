Perinaldo si colora di Cuba: il 4 agosto torna la festa dell’Associazione Italia-Cuba di Imperia

La festa sarà, come ogni anno, un’occasione per incontrarsi e condividere momenti di convivialità, accompagnati da numerosi piatti tipici della tradizione cubana e da cocktail caraibici. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera sarà la musica dal vivo del gruppo “Porto Libre”, che accompagnerà la serata con un repertorio dedicato ai ritmi e alle sonorità caraibiche.

Dietro il carattere festoso dell’iniziativa vi è però soprattutto un importante obiettivo di solidarietà. L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato, come ogni anno, a finanziare aiuti concreti da portare direttamente a Cuba, con particolare attenzione alla provincia di Granma.

Nel corso degli anni, grazie all’impegno dell’associazione e alla partecipazione di numerosi sostenitori, è stato possibile consegnare medicinali, materiale scolastico, forniture destinate ai reparti di pediatria e altri beni di prima necessità alle comunità e alle strutture maggiormente bisognose.

Oggi questa attività assume un valore ancora più importante. Cuba sta infatti attraversando una situazione di particolare difficoltà economica e sociale, aggravata dalla scarsità di beni essenziali, medicinali e risorse indispensabili per la vita quotidiana. In questo contesto, anche un singolo gesto di solidarietà può trasformarsi in un aiuto concreto per molte persone.

La festa del 4 agosto vuole quindi essere molto più di una semplice serata di musica e buon cibo: vuole rappresentare un momento di incontro tra culture, di amicizia tra i popoli e di solidarietà concreta.

L’Associazione desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Perinaldo, che mette a disposizione la piazza per lo svolgimento della manifestazione e sostiene un’iniziativa che, anno dopo anno, unisce il territorio intorno ai valori della partecipazione e della solidarietà.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 4 agosto, dalle ore 19.00, nella Piazza della Chiesa di San Nicolò di Bari a Perinaldo, per vivere insieme una serata all’insegna dei colori, dei sapori e della musica di Cuba, contribuendo allo stesso tempo a trasformare la partecipazione e il divertimento in un aiuto reale per chi ne ha bisogno.

Per maggiori informazioni: https://www.instagram.com/associazione_italiacubaimperia?igsh=MWQyYmhxYnQ5czZwbw==