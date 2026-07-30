Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Architettura vivente
Fort Carré: musica, teatro, poesia, cinema.
Fino al 30 agosto 2026
Martedì10:00 - 18:00
Mercoledì10:00 - 18:00
Giovedì10:00 - 18:00
Venerdì10:00 - 18:00
Sabato10:00 - 18:00
Domenica10:00 - 18:00
Le Fort Carré
Av. du 11 novembre
Pop & Saveurs
Fino al 10 settembre 2026
Giovedì dalle 19 alle 21:30
Hôtel Thalazur - Restaurant l'Angélus
770 chemin. Moyennes Bréguières
Cineclub Hotel Belles Rives
Fino al 13 settembre 2026
Domenica 2 agosto — Call Me by Your Name (Versione originale con sottotitoli in francese) “Una serata solare e delicata dalle atmosfere dell'estate italiana”
Domenica 9 agosto — Never Say Never Again (Versione originale con sottotitoli in francese) “James Bond in un'atmosfera chic e intramontabile della Costa Azzurra”
Domenica 23 agosto — L'Arnacœur (Versione originale con sottotitoli in inglese) “Una commedia romantica elegante e piena di fascino sulla Costa Azzurra”
Domenica 13 settembre — To Catch a Thief (Versione originale con sottotitoli in francese) “Il leggendario glamour della Costa Azzurra firmato Alfred Hitchcock”
Hôtel Belles Rives
33, boulevard Edouard Baudoin
Mostre
Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)
Fino al 26 settembre 2026
Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman
173, chemin du Valbosquet
"Voiles, découpes, traverses"
œuvres de Michel Verjux
Fino al 27 settembre
Musée Picasso
Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat
Fino al 30 settembre 2026
AC Hotel Ambassadeur
50-52 chemin des Sables
«Une araignée au plafond ! »
Fino al 31 gennaio 2027
Musée de la Carte Postale
Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat
Fino al 30 settembre 2026
AC Hotel Ambassadeur
50-52 chemin des Sables
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
AURON
Roller disco party
Lunedì 03 agosto a 20h00
patinoire place centrale
BEAUSOLEIL
Mostra: Figli della Resistenza
Fino all’11 settembre
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,
26 avenue Maréchal Foch
Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin
Fino al 31 ottobre
Parc du Cap Martin,
38 avenue Paul Doumer
Mostra per bambini : il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
BREIL SUR ROYA
Notte internazionale dei pipistrelli: osservazione e narrazione in movimento
Giovedì 30 luglio da 20:00 a 23:00
Chapelle Notre-Dame du Mont,
route de la Madone du Mont
Festival les Reflets du Lac - Théâtre par la Cie Aïdas " Le Fanfaron"
Venerdì 31 luglio da 21:00 a 23:30
Chapiteau, Espace loisirs
Concert au resto paysan: Clarcèn
Sabato 1 agosto a 18:00
Le Resto paysan d'Emmaüs Roya,
401 Promenade Georges Clémenceau
concerto “Avà Corsica”
Sabato 1 agosto a 21:00
Hameau de Piène Haute
Exposition "La vie sauvage au quotidien"
Fino al 31 agosto
Chapelle de la Miséricorde des Pénitents noirs,
place Brancion
CAGNES SUR MER
Destinazione Bijou Cagnes
Fino al 20 settembre 2026
Musée du Bijou Contemporain
Place du Château
Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi
Fino al 04 gennaio 2027
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Le Bal des Fous
Sabato 1° agosto da 16:00 a 00:30
Domenica 2 agosto da 16 a 00,30
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais,
1 boulevard de la Croisette
Le Bal Rose
Domenica 2 agosto da 16:00 a 00:30
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais,
1 boulevard de la Croisette
Aquarêve - (France)
Martedì 4 agosto da 22:00 a 22:30
Fuochi d'artificio
Baie de Cannes, Bd de la croisette
Festival dell'arte pirotecnica
Fino al 24 agosto
Baie de Cannes,
Bd de la croisette
Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Fino al 27 agosto 2026
Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes
Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca
Fino al 27 agosto 2026
Place du marché
Mostre – Esposizioni
Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement
Fino al 30 agosto 2026
Cannes
CAP D’AIL
Concert tribute TELEPHONE par Jean-Louis & Co
Mercoledì 05 agosto a 21h00
amphithéâtre de la Mer
CARROS
Les Nuits de la Villa
Fino al 31 agosto 2026
Amphithéâtre Barbary
2 carriero Fernand Barbary
CASTELLAR
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
FONTAN
Festino di Fontan
31 luglio > 2 agosto
Chapiteau, Cour de l'école
GORBIO
Mostra d'arte - Collezione Raza-Mongillat alla Châtea-Musée Lascaris
Fino al 14 novembre
Château-Musée Lascaris,
16 Rue du Château
ISOLA
Spettacolo "Il sole non dorme quasi mai"
Venerdì 31 luglio
Isola
Fête de la terre et de la montagne
Domenica 02 agosto
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
Musiques au sommet
Fino al 22 agosto 2026 ogni sabato alle ore 18
Isola
LA BRIGUE
Escapades Baroques: Lecture, Les Cavaliers d'Aristophane, une démocratie en crise.
Giovedì 30 luglio da 17:00 a 18:00
Salle des fêtes,
10 place de Nice
Scappatelle barocche: i Cavalieri
Giovedì 30 luglio da 21:00 a 22:30
Jardin d'enfants
Concerto La Route Royale des orgues
Domenica 2 agosto da 17:00 a 18:00
Collégiale Saint Martin,
Place Saint Martin
Mostra di artisti della valle
3 agosto > 18 agosto
Salle des Fêtes
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LEVENS
«Eleganto – Rita Mitsouko»
giovedì 30 luglio a 21h00
Halle du Rivet
Expositions de l'AMSL Aquarelle et de l'association "Levens d'un temp è de deman"
Fino al 18 dicembre 2026
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia – Maison du Portal
MENTON
Visita guidata: Il Palazzo della Riviera a Mentone
Giovedì 30 luglio da 10:00 a 11:30
Riviera Palace,
28 avenue Riviera
77° Festival di Musica di Mentone: "Concerti" In collaborazione con Yamaha
Giovedì 30 luglio da 18:00 a 19:00
Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne, 8 avenue boyer
77° Festival di Musica di Mentone: Fanny Azzuro | Popaul Amisi
Venerdì 31 luglio da 18:00 a 19:00
Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne, 8 avenue boyer
77° Festival de Musique de Menton - La Festa della Musica di massa.
Domenica 2 agosto da 11:00 a 12:00
Basilique Saint-Michel Archange
77° Festival di Musica di Mentone: 2a serata dei giovani talenti Yamaha
Domenica 2 agosto da 18:00 a 19:00
Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne, 8 avenue boyer
77° Festival di Musica di Mentone: Marie-Laure Garnier & Celia Oneto Bensaid
Lunedì 3 agosto da 18:00 a 19:00
Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne, 8 avenue boyer
77° Festival di Musica di Mentone: Leonidas Kavakos | Enrico Pace
Martedì 4 agosto da 21:00 a 23:00
Basilique Saint Michel, Place de l'église
77° Festival di Musica di Mentone: I Gemelli Ensemble
Mercoledì 5 agosto da 21:00 a 23:00
Musica classica
Basilique Saint Michel, Place de l'église
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita non guidata del Domaine Gannac
Fino al 29 agosto
Maison Gannac,
2970 Route de Super Garavan
Exposition : Le Château de la Bête
Fino al 31 agosto
Musée Jean Cocteau –
Le Bastion, Quai Napoléon II
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00
Parvis Saint Michel
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 31 agosto
Martedì ore 14,30
Sabato ore 10
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église
Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni
Fino al 31 agosto
Lunedì : 15:45 - 16:30
Giovedì : 14:30 – 15:15
Hôtel de ville,
Salle des Mariages Jean Cocteau
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Fino al 31 dicembre
Giovedì ore 10:15 - 11:30
Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques
Visita guidata alle mostre
Fino al 31 agosto
Il Mercoledì 14:30 - 15:15
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Ciné d'été - "Les Musiciens" de Grégory Magne (2025)
Il 30 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
5 promenade Honoré II
Concert at the Prince's Palace
Il 30 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
21h30
Palais Princier de Monaco, Monaco-ville
Feux d'artifice : Soirée du 01 Août
Il 01 agosto 2026
Orario di inizio dell'evento
22h00
Quai Albert 1er
Concert at the Prince's Palace
Il 02 agosto 2026
Orario di inizio dell'evento
21h30
Palais Princier de Monaco, Monaco-ville
Monaco Athletics Festival: a new major high jump event in Monaco
Il 05 agosto 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Quai Albert 1er
Soirées Musicales Estivales - Bella Italia
Il 05 agosto 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Square Gastaud : « Bella Italia »
Circus workshops under the big top at the Monte Carlo International Circus Festival
Fino al 14 agosto 2026
5 Av. des Ligures
La Note Bleue Summer Festival 2026
Fino al 30 agosto 2026
La Note Bleue
Plage du Larvotto avenue Princesse Grace
Monaco and the automobile, from 1893 to the present day
Fino al 6 settembre 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce,
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
MOULINET
Mostra: Sulla Strada Reale
1 agosto > 8 agosto
Salle des fêtes
NIZZA
Voix lyriques de demain – Classe de Lorraine Nubar
Giovedì 30 luglio a 18h00
Cloître du Monastère de Cimiez
Place Jean Paul II Pape
Petite chronique d'Anna Magdalena Bach – Spectacle littéraire et musical
Giovedì 30 luglio a 20h00
Cloître du Monastère de Cimiez
Place Jean Paul II Pape
Orchestre philharmonique de Nice
Venerdì 31 luglio a 20h00
Cloître du Monastère de Cimiez
Place Jean Paul II Pape
Belaprem
Fino al 31 luglio a 17h30
Le 109
89 Route de Turin
L'Oiseau Bleu – Festival de Musique Classique
Venerdì 31luglio a 19h30
Divers lieux de la Métropole Nice Côte d'Azur
Après-midi Exceptionnelle – Restitution du stade de danse
Sabato 01 agosto a 15h30
Conservatoire de Nice Auditorium Kosma
127 Avenue de Brancolar
Hit Génération La Revanche
Sabato 01 agosto a 19h00
Théâtre de Verdure
Jardin Albert 1er
Elans romantiques et transparences
Martedì 04 agosto a 20h00
Cloître du Monastère de Cimiez
Place Jean Paul II Pape
Raggamuffin Festival
Martedì 04 agosto a 19h00
Théâtre de Verdure de Nice
Espace Jacques Cotta Jardin Albert, 1
Nice Classic Festival
Fino al 9 agosto 2026
Cloître du Monastère de Cimiez
Mostre – esposizioni
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Nissa La Bella – Exposition Immersive
Fino al 5 settembre 2026
Centre Commercial Nicetoile 30 av Jean Médecin
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Exposition Mathieu Forget
Fino al 27 settembre 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"
Fino al 28 settembre 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Trésors, charafi et quoi encore ?
Fino al 30 ottobre 2026
Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly
Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris
Fino al 18 gennaio 2027
Palais Lascaris 15 rue Droite
De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2027
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Giornata medievale "La leggenda del trono"
Domenica 2 agosto da 10:30 a 18:00
Château de Roquebrune,
place William Ingram, Village
Eddy Ray Cooper & the traveller's
Lunedì 3 agosto a 21:00
Roquebrune-Cap-Martin
Processione votiva del 5 agosto
Mercoledì 5 agosto da 16:30 a 18:30
Village de Roquebrune
Musica soul e funk con Mademoiselle Jones
Martedì 4 agosto a 21:00
Esplanade Jean-Gioan
SAINT ETIENNE DE TINEE
Circo Perarnaud
Venerdì 31 luglio a 16h00
Parking de la pinatelle boulevard d'Auron
Les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild
Agosto
Lunedì 3 agosto Marc André
Martedì 4 agosto - Trio Stimmung
Lunedì 10 agosto - Sestetto Romain Leleu
Martedì 11 agosto - Luz Casal
Lunedì 17 agosto - Jeanne Cherhal
Martedì 18 agosto Armando Noguera & Édouard Signolet
Lunedì 24 agosto - Noëmi Waysfeld
Martedì 25 agosto – Grégoire
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania
Fino al 4 settembre 2026
Quai Virgile Allari
"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud
Fino all’11 ottobre 2026
Dans le village
Mostra – "Escales littorales
Fino al 29 agosto 2026
Médiathéque départementale annexe
52, boulevard Lazare Raiberti
Mostra – "Mission baleine
Fino al 29 agosto 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
Mostra – "La Madonna delle Finestre – storie e leggende
Fino al 20 settembre 2026
Mairie – Salle du 1er étage
Place du Général de Gaulle
SAINT JEAN CAP FERRAT
Grande notte veneziana
Sabato 01 agosto a 20h45
Dans le village
SAINT-MARTIN-DU-VAR
Fée-moi rêver – Saint Martin du Var
Giovedì 30 luglio a 21h00
Théâtre de Verdure 06670
SAINT MARTIN VESUBIE
Concert – "Carole et Marc Country Band"
Giovedì 30 luglio a 18h00
Place du Général de Gaulle
Festa del pane
Venerdì 31 luglio a 19h00
Place du général de Gaulle
Serate di osservazione del cielo e degli oggetti celesti
Da venerdì 31 luglio al 1° agosto 2026 ore 20h30
Refuge de la Cougourde et refuge de la Madone de Fenestre
Le Boréon et la Madone de Fenestre
SAORGE
Les Soirées Estivales 06: I maestri del primo violino dell'Ensemble Baroque de Nice
Venerdì 31 luglio a 21:00
Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles, Monastère de Saorge
Mostra allo “Spazio senza nome”: essenze locali
Fino al 31 luglio
5 rue Victor Hugo
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
SOSPEL
Atelier "poésie de papier"
Giovedì 30 luglio da 14:30 a 16:30
Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles - Bureau de Sospel,
1 place Saint-Pierre
Serate estive "Jazz Divas
Sabato 1 agosto a 21:00
Place des Platanes
Mostra di modellismo
Domenica 2 agosto da 09:00 a 17:30
Place des Platanes
Exposition "Au Banquet des Gypaètes"
Fino al 30 settembre
Médiathèque de Sospel,
place Trincat
TENDE
Passeggiata guidata: gli scritti dei miei genitori nella Vallée des Merveilles e le incisioni storiche
Sabato 1 agosto da 08:00 a 18:00
Vallée des Merveilles
The Queen Show (Omaggio ai Queen) - Serata estiva
Sabato 1 agosto a 21:00
Place Général de Gaulle, Place Général de Gaulle
Un tour culturale nell'arte barocca a Tenda
Martedì 4 agosto da 14:00 a 15:45
Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,
7, montée des Fleurs
Mostra "Memoria di Tenda - pastori, mandriani e alpeggi dedicata a mio nonno, Berna de Balin".
Fino al 13 settembre
2 rue de France
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VALDEBLORE
Yoga & P'tit Déj aux Millefonts
Fino al 28 agosto ore 09h00
Parking des Millefonts
VENCE
Fête Patronale de la Sainte-Élisabeth
Da sabato 01 agosto a lunedì 3 agosto 2026
Place Clémenceau – Grand Jardin – Chapelle Sainte-Elisabeth
« Ce qu’il en reste » - Esposizione
Dal 05 agosto al 22 agosto 2026
Chapelle des Pénitents Blancs
Place Frédéric Mistral
Étoiles grandeur nature
Fino all’11 settembre il venerdì
Col de Vence
VILLEFRANCHE SUR MER
Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili in Provenza
Martedì 04 agosto a 19h30
Citadelle Saint-Elme
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Mostra estiva "L'assurdo e il sogno
Fino al 31 ottobre 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".