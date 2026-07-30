Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Architettura vivente

Fort Carré: musica, teatro, poesia, cinema.

Fino al 30 agosto 2026

Martedì10:00 - 18:00

Mercoledì10:00 - 18:00

Giovedì10:00 - 18:00

Venerdì10:00 - 18:00

Sabato10:00 - 18:00

Domenica10:00 - 18:00

Le Fort Carré

Av. du 11 novembre



Pop & Saveurs

Fino al 10 settembre 2026

Giovedì dalle 19 alle 21:30

Hôtel Thalazur - Restaurant l'Angélus

770 chemin. Moyennes Bréguières



Cineclub Hotel Belles Rives

Fino al 13 settembre 2026

Domenica 2 agosto — Call Me by Your Name (Versione originale con sottotitoli in francese) “Una serata solare e delicata dalle atmosfere dell'estate italiana”

Domenica 9 agosto — Never Say Never Again (Versione originale con sottotitoli in francese) “James Bond in un'atmosfera chic e intramontabile della Costa Azzurra”

Domenica 23 agosto — L'Arnacœur (Versione originale con sottotitoli in inglese) “Una commedia romantica elegante e piena di fascino sulla Costa Azzurra”

Domenica 13 settembre — To Catch a Thief (Versione originale con sottotitoli in francese) “Il leggendario glamour della Costa Azzurra firmato Alfred Hitchcock”

Hôtel Belles Rives

33, boulevard Edouard Baudoin



Mostre

Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)

Fino al 26 settembre 2026

Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman

173, chemin du Valbosquet



"Voiles, découpes, traverses"

œuvres de Michel Verjux

Fino al 27 settembre

Musée Picasso



Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat

Fino al 30 settembre 2026

AC Hotel Ambassadeur

50-52 chemin des Sables



«Une araignée au plafond ! »

Fino al 31 gennaio 2027

Musée de la Carte Postale



Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat

Fino al 30 settembre 2026

AC Hotel Ambassadeur

50-52 chemin des Sables



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



AURON

Roller disco party

Lunedì 03 agosto a 20h00

patinoire place centrale



BEAUSOLEIL

Mostra: Figli della Resistenza

Fino all’11 settembre

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin

Fino al 31 ottobre

Parc du Cap Martin,

38 avenue Paul Doumer



Mostra per bambini : il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



BREIL SUR ROYA

Notte internazionale dei pipistrelli: osservazione e narrazione in movimento

Giovedì 30 luglio da 20:00 a 23:00

Chapelle Notre-Dame du Mont,

route de la Madone du Mont



Festival les Reflets du Lac - Théâtre par la Cie Aïdas " Le Fanfaron"

Venerdì 31 luglio da 21:00 a 23:30

Chapiteau, Espace loisirs



Concert au resto paysan: Clarcèn

Sabato 1 agosto a 18:00

Le Resto paysan d'Emmaüs Roya,

401 Promenade Georges Clémenceau



concerto “Avà Corsica”

Sabato 1 agosto a 21:00

Hameau de Piène Haute



Exposition "La vie sauvage au quotidien"

Fino al 31 agosto

Chapelle de la Miséricorde des Pénitents noirs,

place Brancion



CAGNES SUR MER

Destinazione Bijou Cagnes

Fino al 20 settembre 2026

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château



Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi

Fino al 04 gennaio 2027

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Le Bal des Fous

Sabato 1° agosto da 16:00 a 00:30

Domenica 2 agosto da 16 a 00,30

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais,

1 boulevard de la Croisette



Le Bal Rose

Domenica 2 agosto da 16:00 a 00:30

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais,

1 boulevard de la Croisette



Aquarêve - (France)

Martedì 4 agosto da 22:00 a 22:30

Fuochi d'artificio

Baie de Cannes, Bd de la croisette



Festival dell'arte pirotecnica

Fino al 24 agosto

Baie de Cannes,

Bd de la croisette



Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert

Fino al 27 agosto 2026

Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes



Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca

Fino al 27 agosto 2026

Place du marché



Mostre – Esposizioni

Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement

Fino al 30 agosto 2026

Cannes



CAP D’AIL

Concert tribute TELEPHONE par Jean-Louis & Co

Mercoledì 05 agosto a 21h00

amphithéâtre de la Mer



CARROS

Les Nuits de la Villa

Fino al 31 agosto 2026

Amphithéâtre Barbary

2 carriero Fernand Barbary



CASTELLAR

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



FONTAN

Festino di Fontan

31 luglio > 2 agosto

Chapiteau, Cour de l'école



GORBIO

Mostra d'arte - Collezione Raza-Mongillat alla Châtea-Musée Lascaris

Fino al 14 novembre

Château-Musée Lascaris,

16 Rue du Château



ISOLA

Spettacolo "Il sole non dorme quasi mai"

Venerdì 31 luglio

Isola



Fête de la terre et de la montagne

Domenica 02 agosto

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble le Pelevos



Musiques au sommet

Fino al 22 agosto 2026 ogni sabato alle ore 18

Isola



LA BRIGUE

Escapades Baroques: Lecture, Les Cavaliers d'Aristophane, une démocratie en crise.

Giovedì 30 luglio da 17:00 a 18:00

Salle des fêtes,

10 place de Nice



Scappatelle barocche: i Cavalieri

Giovedì 30 luglio da 21:00 a 22:30

Jardin d'enfants



Concerto La Route Royale des orgues

Domenica 2 agosto da 17:00 a 18:00

Collégiale Saint Martin,

Place Saint Martin



Mostra di artisti della valle

3 agosto > 18 agosto

Salle des Fêtes



Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LEVENS

«Eleganto – Rita Mitsouko»

giovedì 30 luglio a 21h00

Halle du Rivet



Expositions de l'AMSL Aquarelle et de l'association "Levens d'un temp è de deman"

Fino al 18 dicembre 2026

La Galerie du Portal

Place Victor Masseglia – Maison du Portal



MENTON

Visita guidata: Il Palazzo della Riviera a Mentone

Giovedì 30 luglio da 10:00 a 11:30

Riviera Palace,

28 avenue Riviera



77° Festival di Musica di Mentone: "Concerti" In collaborazione con Yamaha

Giovedì 30 luglio da 18:00 a 19:00

Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne, 8 avenue boyer



77° Festival di Musica di Mentone: Fanny Azzuro | Popaul Amisi

Venerdì 31 luglio da 18:00 a 19:00

Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne, 8 avenue boyer



77° Festival de Musique de Menton - La Festa della Musica di massa.

Domenica 2 agosto da 11:00 a 12:00

Basilique Saint-Michel Archange



77° Festival di Musica di Mentone: 2a serata dei giovani talenti Yamaha

Domenica 2 agosto da 18:00 a 19:00

Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne, 8 avenue boyer



77° Festival di Musica di Mentone: Marie-Laure Garnier & Celia Oneto Bensaid

Lunedì 3 agosto da 18:00 a 19:00

Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne, 8 avenue boyer



77° Festival di Musica di Mentone: Leonidas Kavakos | Enrico Pace

Martedì 4 agosto da 21:00 a 23:00

Basilique Saint Michel, Place de l'église



77° Festival di Musica di Mentone: I Gemelli Ensemble

Mercoledì 5 agosto da 21:00 a 23:00

Musica classica

Basilique Saint Michel, Place de l'église



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita non guidata del Domaine Gannac

Fino al 29 agosto

Maison Gannac,

2970 Route de Super Garavan



Exposition : Le Château de la Bête

Fino al 31 agosto

Musée Jean Cocteau –

Le Bastion, Quai Napoléon II



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00

Parvis Saint Michel



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 31 agosto

Martedì ore 14,30

Sabato ore 10

Basilique Saint-Michel Archange,

Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église



Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni

Fino al 31 agosto

Lunedì : 15:45 - 16:30

Giovedì : 14:30 – 15:15

Hôtel de ville,

Salle des Mariages Jean Cocteau



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Fino al 31 dicembre

Giovedì ore 10:15 - 11:30

Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques



Visita guidata alle mostre

Fino al 31 agosto

Il Mercoledì 14:30 - 15:15

Galerie des Musées, Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Ciné d'été - "Les Musiciens" de Grégory Magne (2025)

Il 30 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

15h00

5 promenade Honoré II



Concert at the Prince's Palace

Il 30 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

21h30

Palais Princier de Monaco, Monaco-ville



Feux d'artifice : Soirée du 01 Août

Il 01 agosto 2026

Orario di inizio dell'evento

22h00

Quai Albert 1er



Concert at the Prince's Palace

Il 02 agosto 2026

Orario di inizio dell'evento

21h30

Palais Princier de Monaco, Monaco-ville



Monaco Athletics Festival: a new major high jump event in Monaco

Il 05 agosto 2026

Orario di inizio dell'evento

18h00

Quai Albert 1er



Soirées Musicales Estivales - Bella Italia

Il 05 agosto 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Square Gastaud : « Bella Italia »



Circus workshops under the big top at the Monte Carlo International Circus Festival

Fino al 14 agosto 2026

5 Av. des Ligures



La Note Bleue Summer Festival 2026

Fino al 30 agosto 2026

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Monaco and the automobile, from 1893 to the present day

Fino al 6 settembre 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

10 Av. Princesse Grâce,



Exposition - Patrimoine en danger

Fino al 4 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Avenue Saint Martin



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



MOULINET

Mostra: Sulla Strada Reale

1 agosto > 8 agosto

Salle des fêtes



NIZZA

Voix lyriques de demain – Classe de Lorraine Nubar

Giovedì 30 luglio a 18h00

Cloître du Monastère de Cimiez

Place Jean Paul II Pape



Petite chronique d'Anna Magdalena Bach – Spectacle littéraire et musical

Giovedì 30 luglio a 20h00

Cloître du Monastère de Cimiez

Place Jean Paul II Pape



Orchestre philharmonique de Nice

Venerdì 31 luglio a 20h00

Cloître du Monastère de Cimiez

Place Jean Paul II Pape



Belaprem

Fino al 31 luglio a 17h30

Le 109

89 Route de Turin



L'Oiseau Bleu – Festival de Musique Classique

Venerdì 31luglio a 19h30

Divers lieux de la Métropole Nice Côte d'Azur



Après-midi Exceptionnelle – Restitution du stade de danse

Sabato 01 agosto a 15h30

Conservatoire de Nice Auditorium Kosma

127 Avenue de Brancolar



Hit Génération La Revanche

Sabato 01 agosto a 19h00

Théâtre de Verdure

Jardin Albert 1er



Elans romantiques et transparences

Martedì 04 agosto a 20h00

Cloître du Monastère de Cimiez

Place Jean Paul II Pape



Raggamuffin Festival

Martedì 04 agosto a 19h00

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta Jardin Albert, 1



Nice Classic Festival

Fino al 9 agosto 2026

Cloître du Monastère de Cimiez



Mostre – esposizioni

André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



Nissa La Bella – Exposition Immersive

Fino al 5 settembre 2026

Centre Commercial Nicetoile 30 av Jean Médecin



Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée

Fino al 21 settembre 2026

Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Exposition Mathieu Forget

Fino al 27 settembre 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"

Fino al 28 settembre 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



Trésors, charafi et quoi encore ?

Fino al 30 ottobre 2026

Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly



Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris

Fino al 18 gennaio 2027

Palais Lascaris 15 rue Droite



De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque

Fino al 4 aprile 2027

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Giornata medievale "La leggenda del trono"

Domenica 2 agosto da 10:30 a 18:00

Château de Roquebrune,

place William Ingram, Village



Eddy Ray Cooper & the traveller's

Lunedì 3 agosto a 21:00

Roquebrune-Cap-Martin



Processione votiva del 5 agosto

Mercoledì 5 agosto da 16:30 a 18:30

Village de Roquebrune



Musica soul e funk con Mademoiselle Jones

Martedì 4 agosto a 21:00

Esplanade Jean-Gioan



SAINT ETIENNE DE TINEE

Circo Perarnaud

Venerdì 31 luglio a 16h00

Parking de la pinatelle boulevard d'Auron



Les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild

Agosto

Lunedì 3 agosto Marc André

Martedì 4 agosto - Trio Stimmung

Lunedì 10 agosto - Sestetto Romain Leleu

Martedì 11 agosto - Luz Casal

Lunedì 17 agosto - Jeanne Cherhal

Martedì 18 agosto Armando Noguera & Édouard Signolet

Lunedì 24 agosto - Noëmi Waysfeld

Martedì 25 agosto – Grégoire

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania

Fino al 4 settembre 2026

Quai Virgile Allari



"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud

Fino all’11 ottobre 2026

Dans le village



Mostra – "Escales littorales

Fino al 29 agosto 2026

Médiathéque départementale annexe

52, boulevard Lazare Raiberti



Mostra – "Mission baleine

Fino al 29 agosto 2026

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



Mostra – "La Madonna delle Finestre – storie e leggende

Fino al 20 settembre 2026

Mairie – Salle du 1er étage

Place du Général de Gaulle



SAINT JEAN CAP FERRAT

Grande notte veneziana

Sabato 01 agosto a 20h45

Dans le village



SAINT-MARTIN-DU-VA R

Fée-moi rêver – Saint Martin du Var

Giovedì 30 luglio a 21h00

Théâtre de Verdure 06670



SAINT MARTIN VESUBIE

Concert – "Carole et Marc Country Band"

Giovedì 30 luglio a 18h00

Place du Général de Gaulle



Festa del pane

Venerdì 31 luglio a 19h00

Place du général de Gaulle



Serate di osservazione del cielo e degli oggetti celesti

Da venerdì 31 luglio al 1° agosto 2026 ore 20h30

Refuge de la Cougourde et refuge de la Madone de Fenestre

Le Boréon et la Madone de Fenestre



SAORGE

Les Soirées Estivales 06: I maestri del primo violino dell'Ensemble Baroque de Nice

Venerdì 31 luglio a 21:00

Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles, Monastère de Saorge



Mostra allo “Spazio senza nome”: essenze locali

Fino al 31 luglio

5 rue Victor Hugo



Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse

Fino al 31 ottobre

Monastère



SOSPEL

Atelier "poésie de papier"

Giovedì 30 luglio da 14:30 a 16:30

Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles - Bureau de Sospel,

1 place Saint-Pierre



Serate estive "Jazz Divas

Sabato 1 agosto a 21:00

Place des Platanes



Mostra di modellismo

Domenica 2 agosto da 09:00 a 17:30

Place des Platanes



Exposition "Au Banquet des Gypaètes"

Fino al 30 settembre

Médiathèque de Sospel,

place Trincat



TENDE

Passeggiata guidata: gli scritti dei miei genitori nella Vallée des Merveilles e le incisioni storiche

Sabato 1 agosto da 08:00 a 18:00

Vallée des Merveilles



The Queen Show (Omaggio ai Queen) - Serata estiva

Sabato 1 agosto a 21:00

Place Général de Gaulle, Place Général de Gaulle



Un tour culturale nell'arte barocca a Tenda

Martedì 4 agosto da 14:00 a 15:45

Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,

7, montée des Fleurs



Mostra "Memoria di Tenda - pastori, mandriani e alpeggi dedicata a mio nonno, Berna de Balin".

Fino al 13 settembre

2 rue de France



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



VALDEBLORE

Yoga & P'tit Déj aux Millefonts

Fino al 28 agosto ore 09h00

Parking des Millefonts



VENCE

Fête Patronale de la Sainte-Élisabeth

Da sabato 01 agosto a lunedì 3 agosto 2026

Place Clémenceau – Grand Jardin – Chapelle Sainte-Elisabeth



« Ce qu’il en reste » - Esposizione

Dal 05 agosto al 22 agosto 2026

Chapelle des Pénitents Blancs

Place Frédéric Mistral



Étoiles grandeur nature

Fino all’11 settembre il venerdì

Col de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili in Provenza

Martedì 04 agosto a 19h30

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



Mostra estiva "L'assurdo e il sogno

Fino al 31 ottobre 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".







