Tra santi, tradizioni e sapori: nelle Alpi Marittime l'estate si vive di festa in festa

L'estate nelle Alpi Marittime continua nel segno delle tradizioni.

Dal 31 luglio al 6 agosto borghi dell'entroterra e località della Costa Azzurra celebrano i propri santi patroni con processioni, messe solenni, aubades, balli popolari e appuntamenti gastronomici. Accanto alle ricorrenze religiose trovano spazio anche feste agricole e manifestazioni dedicate ai prodotti tipici, offrendo ai visitatori l'occasione di scoprire il patrimonio culturale di un territorio che conserva intatte le proprie radici.



La Bolline (Valdeblore): ultimi giorni della festa patronale

Fino al 2 agosto

Proseguono i festeggiamenti patronali a La Bolline, nel comune di Valdeblore. Il programma alterna momenti religiosi e occasioni di svago con le tradizionali aubades accompagnate da pifferi e tamburi, tornei di bocce, belote e bocce quadrate, giochi in maschera per bambini e lotteria.



La parte religiosa prevede la processione dei Penitenti Bianchi, la messa nella cappella a loro dedicata e l'aperitivo d'onore. Non mancano gli appuntamenti conviviali, tra cui la serata del pan bagnat e i pranzi comunitari, mentre le serate si concludono con musica dal vivo e balli animati da DJ Maxime Florent e dall'orchestra Riviera Music.



Les Ferres celebra Santa Giulia

Dal 31 luglio al 2 agosto

Tre giorni di festa patronale dedicati a Santa Giulia coinvolgono l'intero paese di Les Ferres. La manifestazione unisce devozione religiosa e intrattenimento popolare con messe, processioni, giochi per bambini, tornei di bocce e serate danzanti.



Sabato 1° agosto spazio al torneo di bocce a coppie, al pranzo sotto il tendone, alle attività dedicate ai più piccoli e al grande ballo serale con DJ Flo. Domenica la tradizionale aubade attraverserà il paese prima della messa e della processione in onore della santa, seguite dalla deposizione delle corone al vecchio cimitero, aperitivo d'onore e cena comunitaria.



Notre-Dame-des-Neiges tra Valberg e L'Escarène

Dal 31 luglio al 2 agosto

La festa di Notre-Dame-des-Neiges anima Valberg e L'Escarène con tre giornate dedicate alla convivialità. Il programma comprende serate danzanti con ristorazione, concerti, aubades, discorsi ufficiali, aperitivo della municipalità, messa solenne accompagnata dal coro "L'Escarène en Chœur" e torneo di bocce a terne miste.



Roquebillière festeggia San Giuliano

Dal 31 luglio al 2 agosto

Come ogni primo fine settimana di agosto torna il tradizionale Festin de la Saint-Julien organizzato dal Comitato Giovani di Roquebillière. In calendario pranzi, cene, balli ogni sera, tornei di belote e bocce, spettacoli e l'atteso show dell'attrice e comica Noëlle Perna.





Fontan, tre giorni di festa tra gastronomia e tradizioni

Dal 31 luglio al 2 agosto

Il Festin di Fontan propone un ricco programma che abbina cucina locale, musica e appuntamenti religiosi.



Si apre venerdì con la tradizionale soupe au pistou seguita dal ballo con DJ David. Sabato sono previste aubades, torneo di bocce, messa nella chiesa di Notre-Dame de la Visitation, serata dedicata alle specialità fontanesi e musica dal vivo. Domenica si conclude con aperitivo d'onore, giochi per bambini, torneo serale di bocce, grigliate e servizio ristoro.



Saint-Léger celebra San Giacomo

Dal 31 luglio al 3 agosto

La festa patronale di Saint-Léger, dedicata a San Giacomo, propone come da tradizione messa, aubades per la popolazione, discorsi ufficiali e serate danzanti che coinvolgono residenti e visitatori.



La Tour in festa per Notre-Dame-du-Rosaire

Dal 31 luglio al 4 agosto

Nel villaggio di La Tour si rinnova la festa patronale di Notre-Dame-du-Rosaire con un programma semplice ma ricco di momenti di socialità: balli popolari, tornei di bocce e cene conviviali.



Malaussène conclude la festa di San Pietro

Fino al 4 agosto

Proseguono gli ultimi appuntamenti della festa patronale dedicata a San Pietro. In programma messe, aubades, balli popolari e momenti istituzionali che coinvolgono tutta la comunità.



Vence celebra Santa Elisabetta

Dal 1° al 3 agosto

Da oltre un secolo la festa di Santa Elisabetta rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate venziana.



L'inaugurazione è prevista sabato con aperitivo musicale, cena e grande ballo. Domenica il gruppo folkloristico Lo Cepon accompagnerà l'aubade per le vie della città prima dello spettacolo serale al Grand Jardin. Lunedì la celebrazione si sposterà alla cappella di Santa Elisabetta con la messa, l'aperitivo musicale e la tradizionale serata del pan bagnat.



Théoule-sur-Mer rende omaggio ai pescatori

Domenica 2 agosto

La Festa di San Pietro mantiene viva la tradizione marinara di Théoule-sur-Mer. Dopo la messa nella chiesa di Sainte-Germaine de Pibrac, la statua del santo patrono dei pescatori sarà accompagnata in processione fino al porto per la benedizione del mare e delle imbarcazioni. Nel pomeriggio spazio allo spettacolare Challenge di Giostre Provenzali.



Vallauris celebra i contadini e Saint Sauveur

Domenica 2 agosto

Il centro di Vallauris ospita la tradizionale Festa dei Contadini e di San Salvatore. Dopo la messa musicale, sfileranno per le vie del paese contadini in abiti tradizionali con carriole e carretti. La giornata proseguirà con la benedizione del ceppo, l'aperitivo d'onore e, in serata, il corso allegorico dedicato alla vita rurale di un tempo.



Sospel celebra la soupe au pistou

Venerdì 31 luglio

La tradizionale Festa della Soupe au Pistou torna in piazza dei Platani grazie all'organizzazione del Foyer Rural. L'appuntamento è dedicato a uno dei piatti simbolo della cucina provenzale, preparato secondo la ricetta tradizionale con basilico, pomodoro e ortaggi di stagione. Sarà possibile cenare sul posto oppure acquistare la zuppa da asporto.



Saint-Martin-Vésubie celebra il pane e gli antichi mestieri

31 luglio e 2 agosto

La Festa del Pane propone due giornate dedicate alle tradizioni montane. Accanto alla vendita del pane artigianale e al mercato dei produttori locali saranno organizzate dimostrazioni di trebbiatura del grano, tosatura delle pecore, ferratura dei cavalli, esposizioni di macchine agricole, una piccola fattoria e animazioni musicali per tutta la famiglia.



Roquebrune-Cap-Martin rinnova la processione votiva

Mercoledì 5 agosto

Una tradizione che risale al 1467 torna a vivere nel borgo medievale di Roquebrune-Cap-Martin. Oltre cento figuranti daranno vita alla processione votiva nata come ringraziamento alla Madonna per la fine della peste. Sei quadri viventi dedicati alla Passione di Cristo attraverseranno le vie del paese. La giornata proseguirà con la degustazione della soupe au pistou e il ballo serale.



Saint-Paul-de-Vence apre la festa di Santa Chiara

Dal 6 agosto

Prende il via il 6 agosto la festa patronale dedicata a Santa Chiara, una delle patrone del borgo. Le celebrazioni, organizzate dal Comitato Ufficiale delle Feste con il Comune, comprendono processioni, balli popolari e giochi tradizionali per i bambini, nel pieno rispetto delle antiche usanze locali.



Ilonse inaugura il Festin

Dal 6 agosto

Ad Ilonse iniziano i festeggiamenti patronali con aubades, celebrazioni religiose, aperitivo d'onore, tornei di bocce e serate danzanti che accompagneranno il paese per tutto il fine settimana.



Roquestéron apre la festa di San Matteo

Dal 6 agosto

Inizia anche la festa patronale di San Matteo a Roquestéron. Il programma dei giorni successivi prevede concerti, spettacoli, balli con cena, attività sportive, funzioni religiose, tornei di bocce e la tradizionale ritirata con le fiaccole.



