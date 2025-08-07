Bruxelles: l’Ambasciata di Monaco celebra i 20 anni di regno di S.A.S. il Principe Alberto II

L’Ambasciata di Monaco in Belgio, nei Paesi Bassi e in Lussemburgo ha recentemente celebrato un anniversario di grande rilevanza per il Principato: i 20 anni dall’avvento al trono di S.A.S. il Principe Alberto II.

Per l’occasione, è stata organizzata una ricevuta ufficiale presso la sede diplomatica a Bruxelles, alla quale hanno partecipato oltre 150 invitati. Tra questi, numerosi rappresentanti delle istituzioni belghe, dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali con sede a Bruxelles e all’Aia, insieme a vari ambasciatori, membri del corpo diplomatico, personalità della società civile e membri della comunità monegasca residente in Belgio.

Un bilancio positivo di due decenni di impegno

Nel suo discorso, S.E. Frédéric Labarrère, Ambasciatore di Monaco, ha voluto ripercorrere le tappe salienti dei due decenni di regno del Principe Sovrano, evidenziando i numerosi traguardi raggiunti sotto la sua guida, in particolare nel campo ambientale e umanitario.

Tra gli esempi più significativi, è stato ricordato il Blue Economy and Finance Forum, tenutosi a Monaco lo scorso giugno, simbolo dell’impegno concreto del Sovrano per la protezione degli oceani e lo sviluppo sostenibile.

Non sono mancati anche riferimenti all’azione della Cooperazione Internazionale della Principauté, che continua a rafforzare la propria solidarietà verso le popolazioni più vulnerabili, grazie a un incremento dell’aiuto pubblico allo sviluppo.

Monaco come modello di attrattività e qualità

Durante la serata, è stato inoltre celebrato il fascino e il prestigio della “Destinazione Monaco”, con l’esposizione di locandine storiche e contemporanee che ne hanno raccontato l’evoluzione. A completare l’atmosfera, un elegante cocktail bar tematico ha proposto drink ispirati alla tradizione monegasca.

Due riconoscimenti recenti hanno confermato la crescente notorietà internazionale del Principato:

“Capitale Mondiale dello Sport 2025”

“Best European Tourist Destination 2025”

Un legame solido con l’Unione Europea

Infine, l’Ambasciatore Labarrère, in qualità di Capo Missione presso l’Unione Europea, ha ribadito la solidità delle relazioni tra Monaco e le istituzioni europee, fondate su valori condivisi, come il rispetto della dignità umana, la sovranità degli Stati e la promozione del multilateralismo, oggi più che mai fondamentali in un contesto internazionale segnato da forti instabilità.

Una celebrazione che ha unito passato, presente e futuro, nel segno della continuità, della visione e dei valori portati avanti da S.A.S. il Principe Alberto II in questi vent’anni di regno.