Il Marché Estival Nocturne di Mentone: sul Mail du Bastion oltre due mesi di artigianato, creatività e shopping serale

L'estate di Mentone si conferma ricca di appuntamenti con il ritorno del Marché Estival Nocturne, uno degli eventi più rappresentativi della stagione turistica cittadina. Ospitato sul suggestivo Mail du Bastion, il mercato accompagna residenti e visitatori per tutta l'estate, trasformando ogni sera questo spazio tra il centro storico e il lungomare in un vivace punto d'incontro dedicato all'artigianato e alle produzioni creative.

L'iniziativa si svolge ogni giorno fino al 31 agosto, con apertura continuata dalle ore 18 fino a mezzanotte.

L'accesso è completamente gratuito e consente di passeggiare tra le numerose bancarelle in un'atmosfera tipicamente estiva.

Protagonisti del mercato sono 32 artigiani e rivenditori che propongono un'offerta variegata, capace di soddisfare pubblici diversi. Tra gli stand trovano spazio oggetti di artigianato artistico, gioielli di fantasia, dipinti e numerose creazioni realizzate a mano, rendendo il percorso espositivo un'occasione per conoscere il lavoro di artigiani e creativi durante una passeggiata serale nel cuore della città.

Secondo l'Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles, il Marché Estival Nocturne rappresenta ormai una vera e propria istituzione della stagione estiva mentonese. Ogni anno richiama sia i residenti sia i numerosi turisti che scelgono la Costa Azzurra durante i mesi estivi, contribuendo ad animare uno degli spazi più frequentati della città.

Anche il Comune di Mentone inserisce il mercato tra gli appuntamenti che scandiscono la vita cittadina nel corso dell'anno, sottolineando come questa manifestazione contribuisca alla vivacità del Mail du Bastion e favorisca l'attività dei ristoranti e dei negozi della zona, grazie alla costante presenza di visitatori nelle ore serali.

Con le sue bancarelle e l'atmosfera che accompagna le serate estive, il Marché Estival Nocturne continua ad animare il cuore di Mentone, offrendo a residenti e visitatori un'occasione per passeggiare tra artigianato, creatività e shopping fino al 31 agosto.