Al Nouveau Musée National di Monaco cinema sotto le stelle con "Memoria" di Apichatpong Weerasethakul

Il Nouveau Musée National de Monaco propone oggi, giovedì 6 agosto una serata speciale che unisce arte contemporanea, convivialità e grande cinema. L'appuntamento è in programma a Villa Paloma, in boulevard du Jardin Exotique, dove il pubblico potrà partecipare gratuitamente a una "nocturne" che culminerà con la proiezione all'aperto di "Memoria", il film del regista thailandese Apichatpong Weerasethakul.

Il programma inizierà alle ore 18 con un momento dedicato a food & drinks presso il Régulus, organizzato in collaborazione con Monaco Vinalia Gourmet.

Dalle 18 alle 21 sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra "Victor Brauner, L'Aventure magique", esposizione ospitata dal Nouveau Musée National de Monaco.

Alle ore 21 prenderà il via la proiezione all'aperto di "Memoria" (2021), lungometraggio della durata di 136 minuti presentato in versione originale con sottotitoli in francese.

Il film segue la storia di Jessica, un'orticoltrice scozzese specializzata nella coltivazione delle orchidee che si reca a Bogotá per assistere la sorella malata. Durante il soggiorno in Colombia incontra un'archeologa francese impegnata nel monitoraggio di un progetto edilizio e un giovane musicista locale. L'esperienza prende una svolta inattesa quando la donna inizia a percepire un misterioso e assordante rumore udibile soltanto da lei, dando inizio a un percorso intimo e sensoriale che attraversa memoria, percezione e tempo.

Con questa opera, Apichatpong Weerasethakul costruisce un viaggio cinematografico immersivo nella natura colombiana, nel quale immagini e suoni si intrecciano in un racconto contemplativo e profondamente evocativo. Il regista thailandese, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2010 con "Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti", ha ottenuto con "Memoria" il Premio della Giuria al Festival di Cannes 2021, proseguendo la propria ricerca artistica sui temi del sogno, della memoria, della metafisica e del tempo.

Nel cast figurano Tilda Swinton, Elkin Díaz e Jeanne Balibar.

La partecipazione alla serata è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria.