Giornate Europee del Patrimonio, il 4 ottobre porte aperte al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, domenica 4 ottobre il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco aprirà le proprie porte al pubblico con una giornata dedicata alla scoperta della Preistoria, delle collezioni del museo e del patrimonio archeologico monegasco.

Per tutta la giornata saranno proposte attività e laboratori rivolti a tutta la famiglia, con esperienze e dimostrazioni dedicate alla Preistoria. Sarà inoltre possibile conoscere le possibilità offerte dalle nuove tecnologie attraverso una ricostruzione virtuale dedicata alla valorizzazione del patrimonio archeologico.

Il programma prevede anche un approfondimento sulle attività dello Scudo Blu per la protezione del patrimonio culturale di fronte ai rischi e alle situazioni di emergenza. Eccezionalmente, sarà inoltre aperto al pubblico il laboratorio di ricerca del museo, permettendo ai visitatori di conoscere più da vicino il lavoro scientifico svolto sui reperti preistorici.

Tra gli appuntamenti della giornata figura anche lo “Spettacolo del fuoco”, una dimostrazione dedicata alla padronanza del fuoco e alle tecniche ancestrali, con rappresentazioni previste alle 10.45, 11.45, 15.45 e 16.45.

Durante la giornata saranno organizzate visite guidate al museo e alle sue collezioni, con partenze alle 10, 11, 15 e 16. L’iniziativa permetterà di approfondire la storia del museo, le sue collezioni archeologiche e le ricerche condotte sui resti preistorici di Monaco e delle regioni vicine.

Spazio anche al laboratorio “Gli strumenti della Preistoria: dal gesto alla materia”, dedicato alle tecniche e ai saperi della Preistoria attraverso la sperimentazione. Le dimostrazioni riguarderanno materiali come pietra, selce, osso, legno di cervo, legno e altre materie naturali, con particolare attenzione alla lavorazione del legno e dei vegetali, all’impiego delle resine naturali, alla realizzazione degli strumenti e al loro fissaggio.

Alle 14.30 è inoltre prevista la conferenza “Dai Principi Celti a Notre-Dame di Parigi: salvaguardare il patrimonio archeologico attraverso lo studio”, tenuta da Dominique Garcia, archeologo e storico, professore universitario di Protostoria europea e Antichità nazionali, presidente dell’Inrap e membro onorario dell’Istituto universitario di Francia.

Le sue ricerche riguardano in particolare Celti, Galli, Iberi e Liguri, le loro società, i loro territori e le loro relazioni con le grandi civiltà dell’Antichità. Dominique Garcia è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative, tra cui “I Galli a occhio nudo” e “Il giorno in cui sono diventato archeologo”.

La conferenza è gratuita, con iscrizione obbligatoria e posti limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Museo di Antropologia Preistorica all’indirizzo map@gouv.mc oppure al numero (+377) 98 98 80 06.

