Frédéric Cottalorda inaugura LUXE PACK Monaco al Grimaldi Forum

Martedì 29 settembre, Frédéric Cottalorda, Consigliere di Governo-Ministro delle Finanze e dell’Economia, ha inaugurato LUXE PACK Monaco, il salone internazionale dedicato al packaging di alta gamma, che si è svolto dal 28 al 30 settembre 2026 al Grimaldi Forum di Monaco per la sua 38ª edizione.

Nato a Monaco nel 1988 e ospitato al Grimaldi Forum dal 2000, LUXE PACK si è affermato come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore dell’imballaggio di lusso. Il salone riunisce ogni anno i principali operatori mondiali dell’industria, in particolare nei comparti della profumeria, della gioielleria e della moda, oltre ai settori della bellezza e degli alcolici.

L’appuntamento rappresenta anche un importante spazio dedicato all’innovazione, offrendo ai professionisti l’opportunità di confrontarsi sulle principali evoluzioni del mercato, sulla nascita di nuovi materiali e sullo sviluppo di soluzioni più sostenibili, in risposta alle aspettative dei marchi e dei consumatori.

La dimensione internazionale del salone è confermata dai numeri dell’edizione 2025, che ha accolto visitatori provenienti da 90 Paesi, con una quota del 52% di visitatori stranieri.

LUXE PACK Monaco rappresenta inoltre l’appuntamento di punta del marchio LUXE PACK, presente anche a New York, Shanghai, Los Angeles e Parigi. Con l’obiettivo di riunire a Monaco una comunità sempre più internazionale di marchi, produttori, designer, innovatori e decisori, dal 2027 l’evento monegasco assumerà il nome di LUXE PACK WORLD.

Questa evoluzione strategica conferma il radicamento dello storico appuntamento nel Principato e contribuisce a consolidare il ruolo di Monaco come luogo d’incontro privilegiato per l’ecosistema mondiale del packaging di lusso, in un contesto internazionale particolarmente competitivo.